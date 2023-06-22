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Поиски батискафа "Титан" вошли в решающую стадию: аппарат пока не обнаружен, запасы кислорода стремительно тают

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Субмарина "Титан"
Субмарина "Титан". Фото: Ocean Gate / Handout / Anadolu Agency via Getty Images

Поиски пропавшего в Северной Атлантике батискафа "Титан" вошли в решающую стадию, предупреждают спасатели. По их оценкам, запаса кислорода на борту подводного аппарата осталось менее чем на пять часов.

К утру четверга Служба береговой охраны США расширила масштаб спасательной операции, подключив к ней еще 10 судов и несколько подводных лодок. В поисках также участвуют спасательные службы Канады.

Исследовательское судно "Полар принс", доставившее "Титан" на место погружения, потеряло с ним связь в воскресенье - через час и 45 минут после того, как аппарат начал спускаться к обломкам "Титаника".

Руководители поисковой операции говорят, что все еще не теряют надежды на благополучный исход, но признаются, что никакого прогресса в обнаружении "Титана" пока нет.

Ранее эхолоты засекли несколько точек, откуда исходят подводные шумы, но ни в одной из них батискаф не был обнаружен.

По словам ученых, океан наполнен естественными звуками, что снижает эффективность работы эхолотов.

В последние двое суток надежды спасателей возложены только на снабженные камерами беспилотные подводные аппараты, сканирующие дно.

По мнению исследователя-подводника Дэвида Галло, на данном этапе спасти экипаж "Титана" может только чудо. Он объясняет, что даже если приборы засекут аппарат в самое ближайшее время, только спуск к нему займет несколько часов, не говоря о доставке его на поверхность.

Люди в батискафе

На борту батискафа находятся пять человек: 58-летний британский бизнесмен и исследователь Хэмиш Хардинг, 48-летний бизнесмен из Пакистана Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулеман, 61-летний Стоктон Раш, директор компании OceanGate, занимающейся экспедициями к "Титанику", а также 77-летний французский исследователь Поль-Анри Наржоле.

Двое из них - Пол-Анри Наржоле и Хэмиш Хардинг - являются членами Клуба исследователей, международной организации с вековой историей, занимающейся научными изысканиями.

Президент Клуба Ричард Гэрриот опубликовал пост в социальных сетях, в которых поблагодарил его членов за поддержку и работу по спасению экипажа "Титана".

По некоторой информации, Клуб исследователей оказывает финансовую поддержку, позволяющую подключить к спасательной операции максимальное количество судов и техники.

Угрозы внутри аппарата

Стремительное сокращение запасов кислорода - не единственная угроза жизни экипажа.

Если в аппарате отключилась система энергоснабжения, то вместе с ней потерян и контроль над уровнем углекислого газа внутри капсулы.

"По мере того, как уровень углекислого газа увеличивается, он обретает успокоительный эффект, становится похожим на анестезирующий газ, и вы засыпаете", - говорит в комментарии Би-би-си доктор Кен Ледес, эксперт по гипербарической медицине из университета Сент-Джонс в Ньюфаундленде.

Отравление углекислым газом, известное в медицине как гиперкапния, может привести к фатальным последствиям, если вовремя не вмешаться, предупреждают врачи.

Бывший капитан подводной лодки британского Королевского флота Райан Рамзи рассказал Би-би-си, что внимательно изучил имеющиеся в открытом доступе видеоролики с деталями внутренней части "Титана" и не увидел на них скрубберов - устройств для очистки среды от вредных газов.

"На мой взгляд, это самая большая из имеющихся проблем", - считает Рамзи.

Кроме того, говорят эксперты, экипаж подвергается риску переохлаждения, что только ускорит процессы в организме, вызываемые нехваткой кислорода и гиперкапнией.

"Если они без сознания, они мало чем смогут помочь себе", - говорит доктор Кен Ледес, имея в виду, что, возможно, экипаж не в состоянии стучать изнутри аппарата, в то время как это могло бы помочь спасателям быстрее его обнаружить.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2025966-poiski-batiskafa-titan-voshli-v-reshayuschuyu-stadiyu-apparat-poka-ne-obnaruzhen-zapasy-kisloroda-stremitelno-tayut/

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