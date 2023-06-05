Кто, кроме Мирзиеева, поборется за пост президента Узбекистана

Шавкат Мирзиеев. Фото: president.uz

Центральная избирательная комиссия Узбекистана на заседании сегодня, 5 июня, зарегистрировала всех четырех кандидатов на пост президента страны, передает Газета.uz.

Сегодня ЦИК Узбекистана зарегистрировал всех кандидатов на пост президента страны, а также обозначила дату начала предвыборной агитации, которая стартует с 7 июня. Сами выборы президента Узбекистана состоятся 9 июля.

Так, кандидатами на пост президента страны являются:

от Народно-демократической партии — Улугбек Ильясович Иноятов;

от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавкат Миромонович Мирзиеев;

от Социал-демократической партии "Адолат" — Робахон Анваровна Махмудова;

от Экологической партии — Абдушукур Худойқулович Хамзаев.

Кандидатам на период предвыборной агитации выделят бесплатное эфирное время на республиканских и региональных телерадиоканалах Национальной телерадиокомпании, а также бесплатную площадь в ряде республиканских и местных газет.

Что известно о кандидатах?

Помимо действующего президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в президентской гонке участвует еще три кандидата.

Так, Улугбек Иноятов в период с 2013 по 2018 год занимал пост министра народного образования. С июня 2018 года работал ректором Наманганского государственного университета. Народно-демократическую партию возглавил летом 2019 года.

Кандидат от Социал-демократической партии "Адолат" Робахон Махмудова работала председателем суда по уголовным делам Ферганской области и заведующей Народной приемной президента Узбекистана по Ферганской области. Была председателем Комитета сената по вопросам науки, образования и здравоохранения. C 2020 года была первым зампредседателя Верховного суда Узбекистана — председателем судебной коллегии по административным делам.

Абдушукур Хамзаев — бывший заместитель главы Государственного комитета лесного хозяйства и экс-директор НИИ лесного хозяйства. Был избран председателем Экологической партии в декабре прошлого года.

Досрочные выборы президента Узбекистана

Летом прошлого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил принять поправки в Конституцию Узбекистана через референдум, несмотря на то, что в стране парламент сам имеет право вносить изменения в Конституцию. Референдум состоялся 30 апреля.

В ЦИК страны сообщили, что итоговая явка на плебисците составила 84,54% от общего списка избирателей. При этом за положительное решение вопроса, вынесенного на референдум, высказалось 90,21% от принявших участие в голосовании.

Отмечалось, что среди поправок имеется пункт о продлении срока полномочий президента с пяти до семи лет. Кроме того, проект конституционного закона позволяет действующему президенту Шавкату Мирзиееву избираться на эту должность еще раз после двух сроков подряд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2023401-kto-krome-mirzieeva-poboretsya-za-post-prezidenta-uzbekistana/