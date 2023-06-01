Си Цзиньпин призвал глав служб нацбезопасности Китая готовиться к "наихудшим сценариям"

Си Цзиньпин. Фото: Noel Celis / AFP / Getty Images

Глава КНР Си Цзиньпин 30 мая на заседании комиссии по безопасности Центрального комитета Коммунистической партии Китая призвал органы нацбезопасности подумать о "наихудших сценариях", передает CNN.

В своем выступлении Си Цзиньпин подчеркнул, что "сложность и серьезность проблем национальной безопасности, стоящих перед КНР, резко возросли".

"Фронт национальной безопасности должен укреплять стратегическую уверенность в себе, иметь достаточную уверенность для обеспечения победы, четко осознавать свои силы и преимущества.

Мы должны быть готовы к наихудшим и экстремальным сценариям, быть готовыми выдержать серьезное испытание сильным ветром, волнением и даже опасными штормами", – цитирует издание председателя КНР.

Отмечается, что заявления главы Китая прозвучали в тот момент, когда Пекин столкнулся с множеством проблем в экономике и "все более враждебной", по словам самого Си Цзиньпина, международной обстановкой.

Он также заявил, что Китай должен ускорить модернизацию своей системы национальной безопасности, уделяя особое внимание повышению эффективности сил и средств в "реальных боевых действиях и практическом использовании".

Помимо этого, глава КНР призвал ускорить создание системы мониторинга рисков национальной безопасности и раннего предупреждения, повышать уровень образования в области нацбезопасности и улучшать управление данными и безопасностью искусственного интеллекта.

Эксперты отмечают, что за 9 лет своего правления Си Цзиньпин сделал национальную безопасность "ключевой парадигмой, которая пронизывает все аспекты управления Китаем".

Как пишет издание, в соответствии с концепцией Си Цзиньпина о "всеобъемлющей национальной безопасности" Китай ввел ряд законов для защиты себя от предполагаемых угроз, включая законы о борьбе с терроризмом, контрразведке, кибербезопасности, иностранных неправительственных организациях, национальной разведке и безопасности данных.

"Все в КНР Си (Цзиньпина - прим. ред.) — это национальная безопасность, и все больше внимания уделяется лучшей координации безопасности и развития, причем, похоже, сторона безопасности побеждает сторону экономики", — написал обозреватель Билл Бишоп, анализируя последнее заседание комиссии компартии КНР.

Отмечается, что безопасность заменила экономический рост в качестве главного приоритета Пекина. Ситуацию усугубляют то, что из-за усиления нацбзеопасности в Китае участились проверки иностранных компаний, что вызвало недовольство с их стороны.

"Многочисленные рейды напугали международный бизнес в то время, когда китайское правительство пытается привлечь иностранные инвестиции, чтобы помочь оживить замедляющуюся экономику, пострадавшую от пандемии", - пишет CNN.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2022890-si-tszinpin-prizval-glav-sluzhb-natsbezopasnosti-kitaya-gotovitsya-k-naihudshim-stsenariyam/