Медленное восстановление экономики Китая после пандемии отражается на всем мире

Китай. Иллюстративное фото: BERTHA WANG/AFP via Getty Images

Медленное восстановление экономики Китая и нежелание Пекина применять крупномасштабные меры для ее стимулирования отражаются на всем мире. Цены на сырьевые товары стремительно снижаются, фондовые рынки ослабевают, передает Bloomberg.

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Инвесторы опасаются, что восстановление второй по величине экономики мира после снятия карантинных ограничений идет слишком медленно. Последние данные показывают, что рост валового внутреннего продукта в Китае в этом году будет ближе к целевому показателю правительства, составляющему около 5%.

При этом аналитики ожидали, что ВВП продемонстрирует более стремительный рост. Цифры также демонстрируют неравномерное восстановление разных секторов экономики. Так, потребительные услуги растут в доходах, а вот промышленная активность сильно отстает.

"Экспертам приходится снижать свои ожидания относительно роста китайской экономики", — говорит Чаохуэй Го, аналитик пекинского инвестиционного банка China International Capital. Акции китайских компаний падают, поскольку трейдеры хотят избавиться от этих активов.

На рынке недвижимости Китая продажи также замедляются. Застройщики продолжают испытывать сложности после масштабного кризиса, который охватил отрасль в прошлом году. Это также препятствует развитию новых проектов в секторе. На рынок недвижимости Китая приходится около 20% ВВП страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2022175-medlennoe-vosstanovlenie-ekonomiki-kitaya-posle-pandemii-otrazhaetsya-na-vsem-mire/