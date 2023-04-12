Си Цзиньпин приказал армии Китая усилить подготовку к реальным боевым способностям

Си Цзиньпин. Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости активизировать подготовку военнослужащих в армии - усилить реальные боевые способности солдат.

Глава КНР на этой неделе посетил провинцию Гуандун на юге Китая, где проинспектировал военно-морские силы Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая, пишет РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

"Необходимо повышать уровень подготовки и реальных боевых способностей", - заключил Си Цзиньпин.

Также китайский лидер добавил, что следует укреплять управление войсками, а также обеспечить безопасность и стабильность войск.

Напомним, что Си Цзиньпин осенью прошлого года был избран на третий срок в качестве главы Компартии Китая. Он также в третий раз подряд занял должность председателя Военного совета ЦК КПК.

А в марте текущего года Си Цзиньпина переизбрали председателем КНР на третий срок. Си стал первым председателем Китая в истории страны, избранным на третий пятилетний срок.

Согласно информации Британской энциклопедии, Си Цзиньпин родился в 1953 году в Фупине, провинция Шэньси. Его отцом был Си Чжунсюнь – соратник Мао Цзэдуна, занимавший в свое время пост заместителя премьер-министра Китая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2016527-si-tszinpin-prikazal-armii-kitaya-usilit-podgotovku-k-realnym-boevym-sposobnostyam/