Иран обвинил "Талибан" в атаке на приграничные районы

Солдат. Фото: Anadolu Agency / Contributor / Getty Images

Между иранскими пограничниками и силами движения "Талибан" произошли столкновения в субботу, 27 мая, в приграничных районах Афганистана, передает Tasnim.

Сообщается, столкновения произошли в приграничных районах афганской провинции Нимроз. По данным издания, стороны в ходе столкновений использовали стрелковое оружие. Причина конфликта пока неизвестна.

Информации о возможных жертвах и пострадавших агентство не приводит.

Позже иранская полиция обвинила в перестрелке общей границе Ирана и Афганистана боевиков "Талибана" (организация запрещена на территории Казахстана) и обещала дать решительный ответ на любое нарушение границ страны.

Заместитель командующего иранской полиции генерал Касем Резаи заявил, что талибы на территории Афганистана проигнорировали нормы добрососедства и нарушили международные правила, обстреляв иранский полицейский участок "Сасули", который действует в составе пограничного полка Заболь.

Он также отметил, что впоследствии посольство Ирана в Кабуле и официальные лица "Талибана" установили контакты для расследования инцидента.

Напомним, после вывода из Афганистана американских войск боевики движения "Талибан" развернули открытое наступление на правительственные силы. Последние отряды НАТО и американские военные покинули страну в начале июля.

15 августа 2021 года члены "Талибана" сумели войти в столицу – Кабул, а на следующий день официально заявили, что война окончена.

После полного вывода войск США страна оказалась под контролем талибов. В сентябре 2021 года талибы объявили состав нового правительства Афганистана.

"Талибан", как пишет ТАСС, – это радикальное исламистское движение, действующее в Афганистане и Пакистане. Возникло в 1994 году. Его первые члены вербовались из числа афганских беженцев, покинувших Афганистан из-за войны 1979-1989 годов и получавших религиозное образование в медресе на территории Пакистана.

Название движения происходит от арабского "талиб" – "учащийся", "студент".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2022335-taliby-atakovali-pogranichnyy-punkt-irana/