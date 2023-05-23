Митинг устроили в Кыргызстане из-за скандала с интервью экс-президентов (видео)

Протестующие у здания парламента Кыргызстана. Кадр из видео: t.me/news24kg

У здания Жогорку Кенеша (парламента) Кыргызстана собрались протестующие из-за того, что журналист главного госканала взял интервью у беглых президентов Бакиева и Акаева, передает Sputnik Кыргызстан.

Сообщается, что на митинг к зданию парламента вышли участники Апрельской (2010) и Мартовской (2005) революций, а также их родственники.

По информации агентства, протестующие недовольны тем, что журналист главного государственного телеканала Кадыр Кошалиев взял интервью у беглых президентов Курманбека Бакиева и Аскара Акаева. По их словам, в стране идет попытка реабилитации Бакиева.

"У кого Кошалиев получил разрешение взять интервью у Бакиева и называть его экс-президентом? Разве он не знает, что вина Бакиева за убийства доказана в суде? Пусть Бакиев не приезжает, мы его не ждем!" – говорят участники митинга.

Как отмечает агентство, в Сети недавно вышло интервью председателя Народного курултая, ведущего программы на ОТРК "Кыргыз ааламы" Кадыра Кошалиева с Бакиевым. Агентство сообщает, что этот факт вызвал возмущение как у общественности, так и у ряда депутатов. В частности, кыргызский политик Эльвира Сурабалдиева потребовала дать ответ на вопрос, начал ли Национальный телеканал процесс реабилитации Бакиевых.

Между тем, как пишет Sputnik Кыргызстан, в администрации президента Кыргызстана отреагировали на скандал вокруг интервью с беглым президентом Курманбеком Бакиевым (осужден на 30 лет).

"Глава пресс-службы президента Дайырбек Орунбеков назвал интервью журналиста главного госканала с Акаевым и Бакиевым "личным выбором" и "творческим поиском", – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что по регламенту Народного курултая председательство Кошалиева завершится к следующему курултаю. Также Орунбеков призвал не политизировать ситуацию вокруг него.

Добавим, по информации 24.kg, Аскар Акаев бы президентом Кыргызстана с 1990 по 2005 год. В марте 2005 года в Кыргызстане прошли выборы депутатов третьего созыва Жогорку Кенеша. По их итогам, по данным ЦИК, абсолютное большинство мандатов получили сторонники Аскара Акаева.

После этого на юге Кыргызстана начались протесты с требованием пересмотра итогов выборов и отставки президента. 23 марта они митинги дошли и до столицы. На следующий день митингующие захватили правительство, парламент, в центре города начались массовые погромы. Аскаев сбежал из страны и уже в апреле в посольстве в Москве официально подписал заявление об отставке.

Курманбек Бакиев занимал пост президента Кыргызстана с 2005 по 2010 год. В 2010 году, когда в стране вспыхнули протесты из-за резкого повышения цен на коммунальные услуги, экс-сторонники Бакиева начали обвинять его в клановости и авторитаризме. 7 апреля того же года оппозиция штурмовала "Белый дом" (президентскую резиденцию). Бакиев вначале сбежал на юг Кыргызстана, а затем – в Казахстан, где написал заявление об отставке. Позже получил убежище в Беларуси.

В отношении Бакиева решением суда от 29 июля 2016 года было назначено наказание в виде 30 лет лишения свободы по событиям 7 апреля 2010 года и другим эпизодам преступлений.

В июле 2021 года Курманбек Бакиев и Аскар Акаев были объявлены в розыск по уголовному делу о коррупции при разработке золоторудного месторождения Кумтор.

В конце августа прошлого года Верховный суд Беларуси в очередной раз отказал Кыргызстану в выдаче Бакиева, получившего там убежище. Белорусская сторона аргументировала свое решение тем, что на родине ему грозит политическое преследование.

А в феврале этого года стало известно, что действующий президент Кыргызстана Садыр Жапаров провел встречу всех бывших глав государства на нейтральной территории. В ней приняли участие Аскар Акаев, Курманбек Бакиев, Роза Отунбаева, Алмазбек Атамбаев, а также Сооронбай Жээнбеков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2021714-miting-ustroili-v-kyrgyzstane-iz-za-skandala-s-intervyu-eks-prezidentov-video/