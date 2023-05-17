Экс-президент Франции Саркози проиграл апелляцию и получил год тюрьмы

Николя Саркози. Фото: Bertrand Guay/AFP via Getty Images

Апелляционный суд Парижа приговорил бывшего французского президента Франции Николя Саркози к трем годам тюрьмы, двум из них – условно, по делу о коррупции и торговле влиянием, передает BBC.

Позже суд постановил, что Николя Саркози может отбывать заключение дома. На него наденут электронный браслет.

Как пишет издание, два года назад Саркози был приговорен к трем годам лишения свободы, в том числе двум годам лишения свободы условно, за попытку оказать влияние на судью по отдельному делу.

После решения суда, который был вынесен сегодня, 17 мая, адвокат Саркози заявила, что подаст новый иск в Кассационный суд, одну из высших юрисдикций Франции.

Отмечается, что ему также запрещено занимать государственные должности в течение трех лет.

Между тем Саркози стал первым экс-президентом Франции, который был приговорен к лишению свободы.

Николя Саркози был президентом один пятилетний срок с 2007 года. По информации издания, он проводил жесткую антииммиграционную политику и стремился реформировать экономику Франции во время президентства, омраченного мировым финансовым кризисом.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на французское телевидение, его адвокат Тьерри Эрзог и бывший высокопоставленный сотрудник кассационного суда Жильбер Азибер получили по аналогичному сроку.

Напомним, в марте 2021 года бывшего президента Франции Николя Саркози признали виновным в коррупции и торговле влиянием. Он получил 3 года тюрьмы, 2 из них – условно.

Его обвиняли в том, что он пытался незаконно получить от сотрудника французского кассационного суда Жильбера Азибера информацию о расследовании нелегального финансирования своей президентской кампании со стороны дочери основателя компании L’Oreal Лилиан Бетанкур.

В качестве улик приводились записи перехваченных телефонных переговоров якобы Саркози и его адвоката, через которого он, по версии следствия, связывался с сотрудником суда. Однако экспертиза установила, что говорил именно бывший президент.

Также в сентябре того же года суд признал Николя Саркози виновным по делу о превышении расходов на финансирование избирательной кампании 2012 года.

Французская прокуратура требовала назначить Саркози полгода тюрьмы плюс еще столько же условно, а также штраф в 3750 евро (примерно 1,85 млн тенге). Тогда указывалось, что наказание Саркози должен отбыть у себя дома с электронным браслетом.

Добавим, что по информации ТАСС, Николя Саркози после первого президентского срока в 2012 году вновь баллотировался на пост главы Франции, но проиграл выборы, уступив социалисту Франсуа Олланду.

После поражения на выборах вернулся к адвокатской практике (в бюро, которое он основал в 1980 году), заявив, что больше никогда не будет участвовать в политической жизни страны. Однако в сентябре 2014 года он официально объявил о своем возвращении в политику.

В августе 2016 года Саркози вновь принял решение участвовать в президентских выборах в 2017 году. Но в ноябре в первом же туре праймериз потерпел поражение и выбыл из президентской гонки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2020960-eks-prezident-frantsii-sarkozi-proigral-apellyatsiyu-i-poluchil-god-tyurmy/