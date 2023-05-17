Дрожали окна: дрон-беспилотник взорвался на трассе недалеко от Москвы (видео)

Место падения беспилотника под Калугой в России. Кадр из видео: t.me/breakingmash

В Сети появились сообщения о том, что вчера вечером на автодороге А-108 "Московское большое кольцо" примерно в 100 километрах от Москвы упал и взорвался дрон-беспилотник.

По данным Telegram-канала Mash, вечером 16 мая дрон-камикадзе упал на 380-м километре Московского большого кольца в районе деревни Тарутино Калужской области.

По информации авторов, взрыв был такой силы, что его слышали в соседних населенных пунктах, а в жилых домах дрожали окна.

Как пишет Telegram-канал Baza, прибывшие полицейские обнаружили на трассе алюминиевые обломки беспилотника. Основная его часть лежала в лесном массиве рядом с трассой.

По предварительным данным, в результате падения БПЛА пострадавших нет.

Кроме того, авторы Telegram-канала SHOT отмечают, что при падении БПЛА под Калугой было два взрыва – первый сильный, а второй – послабее. Обломки раскидало на 380-м километре трассы А-108. Предположительно, дрон мог быть сбит ПВО.

Примерное место взрыва беспилотника (деревня Тарутино) на карте. Скриншот: Google Maps

Как сообщается на сайте Guidebook.ru, Московское большое кольцо – это автомобильная дорога федерального значения А-108. Дорога имеет второе название – "Большая бетонка" или кольцевая автомобильная дорога Московской области. Трасса длиной 550 километров проходит по территории Калужской, Московской и Владимирской областей.

Также напомним, что 3 мая стало известно об атаке беспилотников на Кремль в столице России. Сообщалось о двух БПЛА, которые были выведены из строя.

Российская сторона обвинила в атаке Украину, в то время как украинские власти заявили, что их страна не имеет отношения к атаке на Кремль.

Кроме того, в субботу, 13 мая, в Брянской области произошло по меньшей мере два инцидента с крушением российских военных летательных аппаратов: власти региона подтвердили, что в городе Клинцы упал вертолет Ми-8, а экстренные службы сообщили агентству ТАСС о крушении истребителя Су-34.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2020917-drozhali-okna-dron-bespilotnik-vzorvalsya-na-trasse-nedaleko-ot-moskvy-video/