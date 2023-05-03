В России заявили о попытке атаки на Кремль и сообщили о состоянии Путина (видео)

Момент атаки на Кремль. Кадр из видео: t.me/worldprotest

Сегодня ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю. Об этом заявили в официальном Telegram-канале кремлевского пула РИА Новости.

"Сегодня ночью была совершена попытка удара беспилотными летательными аппаратами по Кремлю. БПЛА были выведены из строя, президент в результате попытки теракта не пострадал", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на Кремль были нацелены два беспилотника.

"Кремль расценил эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на президента накануне Дня Победы, Парада 9 мая", – добавили журналисты.

Подчеркивается, что в результате атаки Владимир Путин не пострадал, график его работы остается без изменений.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Путина не было в Кремле в момент нападения беспилотников, сегодня он работает в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево.

Планы провести парад на Красной площади 9 мая остаются в силе, уточнил представитель Кремля.

Позже, по информации Telegram-канала "Политика страны", пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров опроверг причастность Украины к атаке на Кремль.

Telegram-канал "Соседи. Якиманка-Замоскворечье" сообщал, что хлопок по силе был похож на раскат грома. Также жители Дома на набережной видели искры в небе и людей с фонариками у Кремлевской стены после хлопков.

Отметим, что Якиманка – это район Москвы, часть которого находится через реку от Кремля.

Как сообщается на одном из туристических сайтов, Московский Кремль – это самая известная достопримечательность Москвы.

В течение многих лет в Московском Кремле располагался центр государства и центр власти России. Сейчас в Кремле расположена резиденция президента РФ.

Кремль расположен на левом берегу Москвы-реки, на Боровицком холме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2019235-popytka-ataki-na-kreml-byla-sovershena-segodnya-nochyu/