В Украине узаконен термин "рашизм". Что это значит?

Киев. Иллюстративное фото: Chris McGrath/Getty Images

Верховная рада Украины ввела слово "рашизм" в законодательство, приняв во вторник постановление "Об использовании политическим режимом Российской Федерации идеологии рашизма, осуждении принципов и практик рашизма как тоталитарных и человеконенавистнических".

Как передает Украинская служба Би-би-си, депутаты Верховной рады собрали в тексте документа определения и характеристики нынешней российской власти, которые давали, пытаясь научно объяснить это явление, как украинские, так и западные историки, публицисты и культурологи, и свели их к выводу, что рашизм - это современный российский фашизм.

"Жестокая, неспровоцированная война России против Украины открыла всему миру реальную сущность политического режима В. Путина как неоимперской, тоталитарной диктатуры, которая следует наихудшим практикам прошлого и воплощает идеи фашизма и национал-социализма в современной версии российского фашизма (рашизма)", - говорится в пояснительной записке к постановлению.

Украинские депутаты надеются, что их документ позволит со временем сформировать единый подход международных институтов к российской политике, которая стала обоснованием агрессии против Украины.

Анализ корреспондента Би-би-си Святослава Хоменко:

Украинское общество давно нуждалось в определении того, против чего оно ведет войну за само существование Украины и ее народа.

Слова типа "российская армия" или "Путин" отражают суть этой войны не совсем корректно. Эти термины, например, не учитывают ту же РПЦ, которая благословляет агрессивную войну, или оставляют без внимания миллионы россиян, поддерживающих войну со своих диванов.

Назвать врага Украины просто "русскими"? Но это выглядит как минимум несправедливо по отношению к тем россиянам, которые с оружием в руках воюют за Украину.

Самым корректным в этой ситуации украинским законодателям показался термин "рашизм". В Украине после 24 февраля сфера его потребления стремительно росла и, наконец, вышла за пределы кухонных ссор и дискуссий в соцсетях.

В апреле прошлого года Владимир Зеленский на пресс-конференции говорил, что в будущем "рашизм как идеология современной России займет свое место в учебниках истории". Тогда же несколько статей, посвященных рашизму, опубликовал известный американский историк Тимоти Снайдер.

Ему это слово показалось максимально подходящим, чтобы полностью в духе академической дискуссии описать господствующую в России идеологию, имеющую характерные признаки фашизма - культ личности, культ смерти, мифологизацию прошлого, всеобъемлющую цензуру и тотальную войну как средство достижения своих целей.

Поэтому принятие Верховной радой постановления о рашизме просто констатировало реальность употребления этого термина, которая сегодня сложилась и в Украине, и - частично - в мировом научном дискурсе.

Но это не всё. Авторы этого документа пытались дать максимально инструментальное определение рашизма, которое было бы максимально удобным для политического использования этого термина - в том числе и в коммуникации с международными партнерами.

Авторы постановления в разговорах с Би-би-си указывали, что его принятие еще раз консолидирует международное внимание на событиях в Украине, и это поможет в формировании своеобразного идеологического единства проукраинской коалиции.

В этом смысле не следует преуменьшать значение обращения Рады к западным партнерам, чтобы они приняли во внимание нынешнее решение.

Целью украинских законодателей является ситуация, в которой слово "рашизм" прочно и надежно вошло бы в политическое, публицистическое и культурное употребление в разных языках мира, чтобы лишний раз показать людям, что Россия действительно активно использует практики фашистского режима, который на словах осуждает.

Если же посмотреть на юридическую точку зрения, то вспомним, что Украина активно добивается создания международного суда над Россией. Говорить о его формате пока рано, но можно пофилософствовать: а что может стать объектом такого трибунала?

Любые исторические параллели представляются не вполне корректными, но если упомянуть о Нюрнбергском трибунале, то на нем судили не Германию и немцев как таковых, а идеологию нацизма и ее руководителей. Вот и здесь: гипотетический будущий суд может быть не над Россией как таковой, а над идеологией рашизма и ее руководителями и глашатаями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2019089-v-ukraine-uzakonen-termin-rashizm-chto-eto-znachit/