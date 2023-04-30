Зеленский впервые показал, где и как живет во время войны в Украине (видео)

Владимир Зеленский и Дмитрий Комаров. Кадр из видео: YouTube/СВІТ НАВИВОРІТ

Президент Украины Владимир Зеленский показал журналисту Дмитрию Комарову, как живет и проводит совещания в период военных действий, передает "Страна.ua" со ссылкой на фильм "Год. За кадром".

Украинский президент показал журналисту свои апартаменты, в которых он живет во время войны. В комнате находятся небольшая односпальная кровать и массажный стол.

Зеленский также показал Комарову свой гардероб, спортивную обувь и рассказал, что занимается спортом на улице, несмотря на то, что охрана была против.

При этом издание пишет, что на Банковой (где находится администрация президента Украины) есть большой спортивный зал с тренажерами и гантелями. Еще в 2019 году Зеленский выкладывал снимок оттуда.

Отмечается, что совещания на прифронтовых территориях лидер Украины проводит под землей. Присутствующие на этих собраниях должны сдавать все гаджеты. Так, в фильме можно увидеть одно из совещаний в Николаевской области, которое проходит "на минус первом этаже".

Напомним, еще в 2019 году президент Украины Владимир Зеленский провел экскурсию в своем рабочем кабинете в администрации. На одном из кадров он показал комнату, в которой есть парикмахерский умывальник и сушилка для волос.

Добавим, что, согласно информации на , Дмитрий Комаров родился 17 июня 1983 года. Он сотрудничал с многими печатными изданиями, как журналист и фотограф. Отмечается, что Комаров всегда любил самостоятельно путешествовать в экзотические страны. Во время одной из поездок у него появилась идея передачи "Мир наизнанку". До нее он уже побывал в более чем 20 странах. А в декабре 2010 года вышел первый выпуск программы путешествий "Мир наизнанку". авторский проект Дмитрия Комарова. В июне 2019 года Дмитрий женился на "Мисс Украина-2016" Александре Кучеренко.

Документальный фильм "Год. За кадром" рассказывает о том, как проходят командировки президента Украины во время войны, как работает его команда и как устроен график работы Зеленского. Премьера проекта состоялась 28 апреля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2018832-zelenskiy-vpervye-pokazal-gde-i-kak-zhivet-vo-vremya-voyny-v-ukraine-video/