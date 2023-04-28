Украина почти готова к контрнаступлению, заявил министр обороны Резников

Алексей Резников. Фото: Thomas Lohnes / Getty Images

Министр обороны Украины Алексей Резников во время пресс-конференции в Киеве заявил, что подготовка их военных к контрнаступлению находится на завершающей стадии, передает "Украинская Правда".

"Подготовка завершается, потому что кроме оружия и военной техники еще должно быть освоение ее нашими военнослужащими. Мы очень современные системы получили", – сказал Резников.

Глава Минобороны Украины напомнил, что помимо танковой коалиции украинская сторона еще ожидает танки Abrams.

"Напомню, что кроме танковой коалиции (куда в первую очередь входят танки Leopard-2 плюс Challenger, а Leopard-1 чуть позже приедут), мы ждем еще потом Abrams. Но Abrams в этом контрнаступлении участвовать не будут, думаю. Но наши экипажи уже поехали на учения", – сказал он.

Также, по его словам, у них имеется большое число бронированных машин разного типа – БТР и БМП.

"Это и Bradley, и Marder, и Stryker, и CV 90 из Швеции будут. Там завершаются еще курсы подготовительные", – объяснил Резников.

Говоря о контрнаступлении, министр обороны Украины отметил, что ВСУ "в глобальном смысле готовы".

"Сама техника объявлена, подготовлена и частично поставлена. А есть техника, на которой завершаются учебные программы, и уже тогда экипажи вместе с ней пробудут, когда будет определено время и место. Но скажем так: если в глобальном смысле, то в высоком процентном режиме мы готовы", – заявил он.

Он пояснил, что точное решение о дате и месте начала контрнаступления примет Генштаб.

В словаре Коллинза говорится, что контрнаступление означает нападение, совершенное в противовес или в ответ на другое нападение.

На официальном портале правительства Украины говорится, что Алексей Резников родился 18 июня 1966 года во Львове, Украина. Пост министра обороны занимает с 4 ноября 2021 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2018708-ukraina-pochti-gotova-k-kontrnastupleniyu-zayavil-glava-minoborony-reznikov/