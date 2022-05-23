Новый президент Южной Кореи заявил, что эпоха стремления к миру с КНДР закончилась

Юн Сок Ель. Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images

Новый президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что эпоха стремления к миру между его страной и КНДР закончилась. Поэтому все дальнейшие переговоры должны быть инициированы северокорейской стороной, передает CNN.

Консерватор Юн Сок Ель с самого начала заявил, что намерен придерживаться более жесткой позиции в отношении КНДР, в отличие от своего предшественника Мун Чже Ина. Также он высказался за укрепление вооруженных сил страны.

"Мы не должны делать только то, чтобы временно избежать провокации или конфликта со стороны Северной Кореи. Такой подход за последние пять лет оказался неудачным", - сказал Юн.

Новый президент заявил, что Южная Корея и ее союзники готовы к любым провокационным действиям КНДР.

"Я думаю, что мяч на стороне председателя Кима [Чен Ына] - это его выбор начать диалог с нами", - сказал южнокорейский президент.

По его словам, усиление ядерного потенциала Северной Кореи не поспособствует укреплению международных отношений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1970606-novyy-prezident-yuzhnoy-korei-zayavil-chto-epoha-stremleniya-k-miru-s-kndr-zakonchilas/