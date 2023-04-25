Швеция вышлет пять российских дипломатов, чтобы предотвратить сбор разведданных

Флаг Швеции. Фото: Naomi Baker / Getty Images

Министр иностранных дел Швеции объявил о высылке пятерых дипломатов РФ. Позже это объяснили тем, что Россия занимается сбором разведданных, передает Deutsche Welle.

Сообщается, что глава шведского МИДа Тобиас Биллстрем объявил о высылке пяти российских дипломатов. В заявлении ведомства отмечалось, что деятельность россиян "является несовместимой с Венской конвенцией о дипломатических отношениях".

В министерстве отказались уточнить, о какой деятельности идет речь, но заявили, что, по данным шведской службы безопасности, Россия постоянно занималась сбором разведывательной информации в Швеции.

"Это угроза безопасности, к которой правительство относится очень серьезно", – говорится в заявлении.

По данным РИА Новости, РФ ответит на высылку дипломатов.

"Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ", – заявили в российском МИДе.

Что такое высылка дипломата?

Как пишет издание Lenta.ru, обычно, если государство, на территории которого расположено посольство, не хочет видеть у себя какого-либо дипломатического работника, то оно по частным каналам либо публично уведомляет об этом МИД соответствующей страны.

Отмечается, что если все переговоры идут по частным каналам, то у государства, чьего дипломата высылают, есть выбор: либо сотрудник посольства просто не возвращается в страну пребывания из очередного отпуска, либо сотрудник диппредставительства объявляется персоной нон грата.

Персона нон гранта в буквальном переводе с латыни – "нежелательное лицо". После этого у аккредитующей страны не остается другого выхода, кроме как отозвать своего гражданина на родину, потому что в противном случае страна пребывания откажется считать его дипломатом. С него будет снята дипломатическая неприкосновенность, и он станет подсуден законодательству страны пребывания.

Высылка дипломатов РФ из других стран

Напомним, что на прошлой неделе Берлин принял решение о массовой высылке российских дипломатов. В России сообщали, что собираются принять ответные меры.

Кроме того, власти ФРГ уже высылали дипломатов России весной прошлого года. Тогда глава МИД Германии Анналена Бербок объявила 40 российских дипломатов персонами нон грата.

При этом подобная ситуация была не уникальной.

В начале апреля 2022 года правительства Дании, Испании, Швеции и еще ряда европейских стран приняли решение выслать несколько десятков российских дипломатов со своих территорий.

В Кремле комментировали подобные решения европейских стран.

"Сужение возможностей для осуществления дипломатического общения, дипломатической работы в таких беспрецедентно сложных и кризисных условиях, это недальновидный шаг", – говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2018254-shvetsiya-vyshlet-pyateryh-rossiyskih-diplomatov-chtoby-predotvratit-sbor-razveddannyh/