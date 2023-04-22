Германия решила выслать российских дипломатов со своей территории

Флаг Германии. Иллюстративное фото: pexels.com

Берлин принял решение о массовой высылке российских дипломатов. Россия собирается принять ответные меры, сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел РФ.

"Власти ФРГ приняли решение об очередной массовой высылке сотрудников российских дипломатических представительств в Германии", – говорится в сообщении.

Представители внешнеполитического ведомства РФ заявили, что решительно осуждают действия Берлина.

"В качестве реакции на враждебные действия Берлина российской стороной принято решение о "зеркальной" высылке из России германских дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств в нашей стране", – добавили представители МИД России.

Напомним, что власти ФРГ ранее уже высылали дипломатов России весной прошлого года. Тогда глава МИД Германии Анналена Бербок объявила 40 российских дипломатов персонами нон грата.

При этом подобная ситуация была не уникальной. В начале апреля 2022 года правительства Дании, Испании, Швеции и еще ряда европейских стран приняли решение выслать несколько десятков российских дипломатов со своих территорий.

В Кремле комментировали подобные решения европейских стран.

"Сужение возможностей для осуществления дипломатического общения, дипломатической работы в таких беспрецедентно сложных и кризисных условиях, это недальновидный шаг", – говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Тем не менее тогда высылать российских дипломатов отказалась Япония. Сообщалось, что власти страны опасались ответных мер со стороны России, так как высылка японских дипломатов из России значительно усложнила бы их работу, включая консульские функции и помощь гражданам Японии в случае экстренных ситуаций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2017837-germaniya-reshila-vyslat-rossiyskih-diplomatov-so-svoey-territorii/