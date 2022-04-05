Еще ряд стран Евросоюза объявили о высылке российских дипломатов

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Правительства Дании, Испании, Швеции и еще ряда европейских стран приняли решение выслать несколько десятков российских дипломатов со своих территорий.

5 апреля о своем решении выслать российских дипломатов объявили власти Испании, Дании и Швеции, сообщает Интерфакс.

Так, по данным издания, о решении Испании сообщила одна из местных радиостанций.

"Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес объявил о высылке из Испании 25 дипломатов посольства России", – передали на радиостанции Cadena SER.

В датском МИДе объявили, что было принято решение высылать из страны группу российских дипломатов, состоящую из 15 человек. Отмечается, что дипломаты РФ должны покинуть страну в течение 14 дней.

Свои решения представители этих стран во многом объясняли попытками сохранить безопасность своих государств. Министр иностранных дел Испании заявил, что российские дипломаты "представляют угрозу безопасности страны", а представители Дании подозревают их "в шпионской деятельности".

Глава МИД Швеции Анн Линде также объявила о решении властей страны выслать трех российских дипломатов, сообщили журналисты.

По сообщению ТАСС, 13 российских дипломатов будут высланы из Латвии. В стране собираются закрыть два консульства РФ. А в МИД Эстонии заявили о высылке уже 14 российских дипломатов, закрытии консульства в Нарве и канцелярии посольства в Тарту.

В Кремле прокомментировали подобные решения европейских стран.

"Сужение возможностей для осуществления дипломатического общения, дипломатической работы в таких беспрецедентно сложных и кризисных условиях, это недальновидный шаг", – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось о том, что власти Италии, Австрии и Франции также готовятся выслать российских дипломатов с территории своих государств.

Кроме того, вчера, 4 апреля, о подобном решении сообщили и власти ФРГ. Глава немецкого МИДа Анналена Бербок подтвердила решение о высылке, но точного числа сотрудников не назвала. Тем не менее 40 сотрудников посольства РФ в Германии были объявлены персонами нон гранта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963626-esche-ryad-stran-evrosoyuza-obyavili-o-vysylke-rossiyskih-diplomatov/