МИД: Троих казахстанок эвакуировали из Судана

Ситуация в Хартуме, Судан. Фото: AFP via Getty Images

Официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров на брифинге ведомства заявил, что на сегодняшний день в Судане нет граждан Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, есть ли граждане Казахстана в Судане, и если есть, то будут ли власти заниматься их эвакуацией.

"По нашим данным, в Судане находились три наши гражданки, но на этот момент они уже покинули эту страну. Одна из них работала в системе ООН и сейчас находится в Эфиопии, другая работала в японской компании, но она также с японскими дипломатами была эвакуирована", – заявил в ответ Айбек Смадияров.

Что происходит в Судане?

В конце позапрошлой недели сообщалось, что в центре столицы Судана слышны взрывы и стрельба. За контроль над городом и другими важными объектами страны вступили в конфликт суданская армия и военизированные Силы быстрой поддержки.

На тот момент сообщалось о десятках погибших.

Вскоре стало известно, что ожесточенные столкновения наблюдаются по всему Судану. Наряду с этим началась эвакуация иностранных граждан.

Также сообщалось, что группа американских дипломатов подверглась обстрелу, однако пострадавших не было.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2018048-mid-troih-kazahstanok-evakuirovali-iz-sudana/