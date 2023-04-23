Свыше 100 тыс. человек вышли на протесты против судебной реформы в Тель-Авиве (видео)

Протестующие в Тель-Авиве. Фото: Jack Guez / AFP via Getty Images

Жители Израиля вышли на протестную акцию против судебной системы правительства вечером в минувшую субботу. В Тель-Авиве, по оценкам СМИ, в демонстрации участвовали 110 тысяч человек, организаторы утверждают, что там собралось 165 тысяч человек.

Как пишет Times of Israel, на протестную акцию против скандальной судебной реформы правительства люди вышли с поминальными свечами. Дело в том, что на следующей неделе страна отметит День памяти и 75-ю годовщину Дня независимости Израиля.

По данным СМИ Израиля, на протестах в одном только Тель-Авиве присутствовали по меньшей мере 110 тыс. человек. А организаторы протеста утверждают, что присутствовали 165 тыс. человек. Однако, как пишет TOI, эти данные проверить не удалось.

Демонстрации прошли также в других регионах Израиля. Например, согласно оценкам и неподтвержденным слухам, в Хайфе число протестующих достигло 20 тыс. человек, в Иерусалиме – 15 тыс. В Ход ха-Шароне в день демонстраций состоялось выступление лидера оппозиции Яира Лапида.

"Если бы вы не вышли на улицы, катастрофа бы уже произошла. То, что произошло здесь за последние месяцы, захватывает дух", – заявил Лапид.

В Иерусалиме тысячи людей шли до Парижской площади, которая находится рядом с официальной резиденцией действующего премьер-министра.

Стоит отметить, что протесты в Израиле продолжаются уже 16-ю неделю. Люди выступают против реформы, суть которой – предоставить избранному правительству решающее влияние на выбор судей и ограничить возможности Верховного суда выносить решения против исполнительной власти или отменять законы.

В середине марта на протесты в Израиле вышло рекордное количество участников – около полумиллиона. А в конце марта на фоне протестов и всеобщей забастовки премьер Биньямин Нетаньяху отложил эту реформу до следующей сессии парламента.

По информации на официальном сайте Кнессета (парламент Израиля), в День памяти павших воинов Израиля граждане страны чтят память погибших военных.

Он отмечается ежегодно на 4-й день месяца Ияр (еврейский календарь) или вблизи этой даты, и всегда – за день до Дня независимости. В этом году День памяти выпадает на 25 апреля.

На следующий день (26 апреля), то есть на 5-й день ивритского месяца Ияр или вблизи этой даты, в Израиле отмечают День независимости. В этот день Давид Бен-Гурион объявил о создании государства Израиль после прекращения действия британского мандата.

В этом году Израиль отмечает 75-ю годовщину своей независимости.

По информации на сайте Британской энциклопедии, Давид Бен-Гурион – первый премьер-министр (с 1948 по 1953 год и с 1955 по 1963 год) и министр обороны (с 1948 по 1953 год, а также с 1955 по 1963 год) Израиля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2017878-svyshe-100-tys-chelovek-vyshli-na-protesty-protiv-sudebnoy-reformy-v-tel-avive-video/