Нетаньяху отложил судебную реформу на фоне протестов и всеобщей забастовки

Биньямин Нетаньяху. Фото: Sean Gallup/Getty Images

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение отложить второе и третье чтение вызвавшего массовое недовольство законопроекта о реформе судебной системы до следующей сессии парламента.

"Стремясь предотвратить раскол нации, я решил отложить второе и третье чтение, чтобы достичь широкого консенсуса", - сказал он в телеобращении.

Ранее о решении отложить реформу до летней сессии Кнессета заявила ультраправая коалиционная партия "Еврейская сила".

"Я согласился снять вето в обмен на обещание премьер-министра Биньямина Нетаньяху, что законопроект будет представлен на утверждение Кнессета на следующей сессии", - говорится в заявлении министра национальной безопасности Израиля и лидера "Еврейской силы" Итамара Бен-Гвира.

В Израиле уже третий месяц не стихают протесты из-за планов правительства ограничить полномочия Верховного суда. Сейчас суд имеет возможность блокировать решения парламента, если сочтет их неправомерными.

Протесты продолжаются с начала этого года, но на прошлой неделе они обострились. В воскресенье и понедельник возле здания Кнессета в Иерусалиме собрались десятки тысяч израильтян.

В стране была объявлена всеобщая забастовка в знак протеста против реформы, к которой присоединились работники транспорта, медики, госслужащие, банкиры и работники частных компаний.

Протесты в Израиле. Фото: Ahmad Gharabli/AFP via Getty Images

В результате работа практически всех учреждений была парализована - рейсы из главного международного аэропорта страны "Бен-Гурион" были приостановлены, работу также прекратили основные порты страны. Закрылись даже рестораны McDonald's.

После заявления Нетаньяху израильская федерация профсоюзов ("Гистадрут") заявила о прекращении всеобщей забастовки.

Против почти все

Утром в понедельник стало известно, что партнер Нетаньяху по коалиции и министр финансов страны Бецалель Смотрич - лидер ультраправой партии "Религиозный сионизм", - предлагает приостановить действие закона о пересмотре судебной системы.

Ультраортодоксальные партии, представленные в Кнессете, тоже дали свое согласие.

Дольше всех сопротивлялся лидер "Еврейской силы" и министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир.

Он заявлял, что правительство не должно "сдаваться анархии" после ночных протестов.

"Реформа системы правосудия не должна быть остановлена", - добавил он.

Всеобщая забастовка

Глава профсоюзной федерации "Гистадрут" Арнон Бар-Давид призвал к общенациональной забастовке, которая началась в понедельник.

Первым к действиям приступил профсоюз работников аэропорта - уже через несколько минут после призыва вылеты из аэропорта "Бен-Гурион" были приостановлены.

Израильская медицинская ассоциация и Федерация местных властей также заявили, что присоединяются к забастовке.

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's сообщила, что с полудня понедельника начинает закрывать все свои филиалы в Израиле.

В сообщении под заголовком "всеобщая забастовка" говорится, что это происходит одновременно с акцией профсоюзной федерации "Гистадрут".

Закрылись также дипломатические представительства Израиля за рубежом.

Отставка министра обороны

В воскресенье Нетаньяху уволил министра обороны страны Йоава Галанта после того, как тот публично призвал правительство приостановить реформу.

По его словам, она вызвала в обществе гигантский раскол и беспрецедентное чувство гнева, боли и разочарования, которые распространились и на армию.

Йоав Галант. Фото: Lev Radin/Pacific Press/LightRocket via Getty Images

После этого заявления Нетаньяху заявил министру, что потерял к нему доверие, и Галлант больше не может возглавлять оборонное ведомство.

Яир Лапид, лидер оппозиции в парламенте и бывший премьер-министр, призвал Нетаньяху отменить увольнение Галанта.

"Давайте отправимся в резиденцию президента и начнем национальный диалог, в конце которого у нас будет конституция, основанная на Декларации независимости, и государство, в котором мы все будем жить вместе и со взаимным уважением", - сказал он.

Он добавил, что премьер-министр уволил Галанта "только по одной причине - он говорил правду".

Авторитарная тенденция

С 2021 года в судах рассматриваются обвинения в адрес Нетаньяху во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Он отрицает любые правонарушения и утверждает, что стал жертвой мести своих политических оппонентов.

Минувшей осенью, победив на выборах и вновь возглавив правительство, Нетаньяху взялся за судебную реформу. По мнению протестующих, таким образом премьер пытается не допустить, чтобы суд мог лишить его должности.

Суть реформ Нетаньяху заключалась в том, чтобы лишить судебную власть возможности влиять на решения законодательных и исполнительных органов.

Израильский Верховный суд может отменять законы, которые он считает неконституционными.

Предлагаемые поправки предусматривали, что любое подобное решение можно перечеркнуть простым парламентским большинством. Израильский парламент состоит из единственной палаты, в которой 120 депутатов. Таким образом, правящая коалиция с большинством хотя бы в 61 голос в Кнессете могла бы беспрепятственно принимать или отменять любые законы.

Кроме того, правительство хотело получить возможность влиять и на назначение судей Верховного суда - сейчас они выбираются самими членами судейского корпуса.

Наконец, с министров снималась обязанность следовать рекомендациям юридических советников, которые, в свою очередь, подчиняются независимому от правительства генеральному прокурору.

Критики закона говорят, что устраняя сдержки и противовесы, ограничивающие власть правительства, Нетаньяху превращает израильскую демократию в авторитарный режим. Нетаньяху, наоборот, называет антидемократической нынешнюю ситуацию, когда суд может ограничивать деятельность парламента, избранного народом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2014264-netanyahu-otlozhil-sudebnuyu-reformu-na-fone-protestov-i-vseobschey-zabastovki/