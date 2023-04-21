"Этот вопрос не стоит": президент Кыргызстана высказался о переходе на латиницу

Садыр Жапаров. Фото: president.kg

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прокомментировал вопрос перевода кыргызского алфавита на латиницу, заявив, что говорить об этом преждевременно, передает .

Садыр Жапаров принял председателя Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике Каныбека Осмоналиева. На встрече президент Кыргызстана сделал ему строгое замечание, призвав воздержаться от неосторожных высказываний относительно языковой политики, в частности, о переводе кыргызского языка на латиницу.

"Говорить о переходе кыргызского языка на латиницу преждевременно. Не обеспечив должным, грамотным уровнем владения государственного языка на кириллице, не может идти и речи о переходе на латиницу. Сейчас этот вопрос не стоит, развитие государственного языка должно продолжиться на кириллице", – подчеркнул Жапаров.

Он также отметил необходимость продолжить работу по совершенствованию языковой политики и усилению мер со стороны Национальной комиссии, уделив особое внимание состоянию дел с государственным языком в министерствах, ведомствах и других органах.

Напомним, бывший президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков также считал, что нет необходимости перехода кыргызского алфавита на латинскую графику.

Добавим, что, согласно информации на сайте президента КР, в Кыргызстане кыргызский язык является государственным, а русский язык – официальным.

Между тем в Казахстане работы по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику начались еще в 2017 году по инициативе Нурсултана Назарбаева. Достичь этой цели планировалось к 2025 году. Однако позже крайний срок перехода на новый алфавит перенесли на 2031 год.

А на прошлой неделе президент Казахстана вновь высказался о переходе казахского языка на латиницу. Глава государства подчеркнул, что было допущено много грубых ошибок в стремлении как можно скорее решить эту задачу. Он призвал ученых изучить мировой опыт.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2017654-etot-vopros-ne-stoit-prezident-kyrgyzstana-vyskazalsya-o-perehode-na-latinitsu/