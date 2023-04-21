"Этот вопрос не стоит": президент Кыргызстана высказался о переходе на латиницу
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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прокомментировал вопрос перевода кыргызского алфавита на латиницу, заявив, что говорить об этом преждевременно, передает официальный сайт главы КР.
Садыр Жапаров принял председателя Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике Каныбека Осмоналиева. На встрече президент Кыргызстана сделал ему строгое замечание, призвав воздержаться от неосторожных высказываний относительно языковой политики, в частности, о переводе кыргызского языка на латиницу.
"Говорить о переходе кыргызского языка на латиницу преждевременно. Не обеспечив должным, грамотным уровнем владения государственного языка на кириллице, не может идти и речи о переходе на латиницу. Сейчас этот вопрос не стоит, развитие государственного языка должно продолжиться на кириллице", – подчеркнул Жапаров.
Он также отметил необходимость продолжить работу по совершенствованию языковой политики и усилению мер со стороны Национальной комиссии, уделив особое внимание состоянию дел с государственным языком в министерствах, ведомствах и других органах.
Напомним, бывший президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков также считал, что нет необходимости перехода кыргызского алфавита на латинскую графику.
Добавим, что, согласно информации на сайте президента КР, в Кыргызстане кыргызский язык является государственным, а русский язык – официальным.
Между тем в Казахстане работы по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику начались еще в 2017 году по инициативе Нурсултана Назарбаева. Достичь этой цели планировалось к 2025 году. Однако позже крайний срок перехода на новый алфавит перенесли на 2031 год.
А на прошлой неделе президент Казахстана вновь высказался о переходе казахского языка на латиницу. Глава государства подчеркнул, что было допущено много грубых ошибок в стремлении как можно скорее решить эту задачу. Он призвал ученых изучить мировой опыт.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2017654-etot-vopros-ne-stoit-prezident-kyrgyzstana-vyskazalsya-o-perehode-na-latinitsu/