Украина начнет наступление 30 апреля, "Удар феникса" и прогноз погоды: новые откровения из слитых документов Пентагона

Улица Киева. Иллюстративное фото: Chris McGrath/Getty Images

Американский журнал Newsweek опубликовал обзор новых секретных документов из масштабной утечки из Пентагона. В них указывается конкретная дата, на которую было запланировано украинское контрнаступление.

Журналисты Newsweek сообщили, что ознакомились более чем с 40 документами, содержащими разведывательную информацию, 20 из которых публикуются впервые.

Из информации, содержащейся в документах, можно сделать следующие выводы:

Российская армия практически топчется на месте. С июля прошлого года ее продвижение в районе Бахмута, где сконцентрированы основные усилия, составляет порядка 2,7 км в месяц.

Число наемников, участвующих в боях вокруг Бахмута, существенно превышает число солдат регулярной армии. По данным американской разведки, 22 тыс. бойцов ЧВК "Вагнер" составляют 70% участников боевых действий.

В одном документе отмечается, что Россия "отреагировала" на разведывательные вылеты США и НАТО, следовательно, стоит изучить, есть ли смысл их продолжать.

Несколько других документов говорят о поставках вооружения в Украину в преддверии контрнаступления, запланированного на 30 апреля.

Все эти документы были подготовлены разведывательным управлением Объединенного комитета начальников штабов и являются основой ежедневных брифингов в период с 27 февраля по 1 марта. Их значимость оценивается по-разному, но они, несомненно, отражают взгляд американской разведки на ход войны.

Хотя откровения по поводу процента наемников ЧВК "Вагнер" под Бахмутом, безусловно, представляют интерес, наиболее важной является информация о том, что "поставки вооружений" завершатся "весенним наступлением", запланированным на 30 апреля 2023 года, сообщает издание.

Перед этим боевая мощность девяти бригад будет заметно увеличена.

"Общее количество оборудования, необходимого для 9 бригад, составляет 253 танка, 381 БМП, 480 транспортных средств, 147 единиц артиллерии, а также 571 американских бронированных машин HMMWV", - говорится в документе.

Наступление будет осуществлять 10-й украинский оперативный корпус, состоящий из девяти бригад, переоснащаемых США и союзниками. А также три дополнительных бригады, которые будут "полностью укомплектованы Украиной".

Интересно, что этот документ классифицирован как "потенциально доступный" для Финляндии, которая тогда еще не была членом НАТО, но не Швеции, которая еще от вступления в альянс относительно далека.

Newsweek подробно останавливается на разборе всех доставшихся ему документов.

Наибольший интерес представляют следующие:

Из сводки "Россия-Украина, состояние конфликта на 1 марта".

Украина провела диверсионную операцию в Беларуси, где украинцы, очевидно, "нарушили приказ" и атаковали российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения с помощью небольшого беспилотника.

В этом документе также говорится, что 23% (110 из 474) российских батальонных группировок на территории Украины "небоеспособны", 72 из 166 батальонов регулярной армии (43%) также не боеспособны. Потери России убитыми оцениваются от 35 500 до 43 500, Украины - 16 000-17 000.

Из сводки "Россия/Украина, "Ежедневное обновление Объединенного комитета начальников штабов от 28 февраля 2023 г."

В этом документе говорится, что в Украине находятся 97 представителей сил специальных операций, из которых 14 - американцы, а более половины - британцы.

В нем также упоминаются ранее неизвестные учения "Удар феникса", которые проходят во Франции, Германии и Нидерландах для украинских спецназовцев.

Из аналитического прогноза "Россия-Украина, "Битва за Донбасс, вероятно, зайдет в тупик в течение 2023 года", от 22 февраля 2023 г.

В этом документе содержится общий обзор ситуации на фронте. В нем содержится вывод о том, что с апреля 2022 года "сухопутные войска России, сепаратистские силы Донбасса и бойцы российской ЧВК "Вагнер" начали кампанию на истощение ... медленно подавляя украинскую оборону ежедневным шквалом артиллерийских обстрелов и авиаударов, а также … атаками небольших подразделений". Эта тактика "уменьшила российские запасы вооруженных сил и боеприпасов до уровня, который - если не произойдет непредвиденного восстановления - может… помешать военным целям Москвы, что приведет к затяжной войне после 2023 года".

В список секретных документов попал и прогноз погоды, оценивающий перспективное состояние почвы. В нем показано, что июнь является благоприятным месяцем для движения тяжелой техники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2017156-ukraina-nachnet-nastuplenie-30-aprelya-udar-feniksa-i-prognoz-pogody-novye-otkroveniya-iz-slityh-dokumentov-pentagona/