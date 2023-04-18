Экс-канцлеру Ангеле Меркель вручили высшую награду Германии

Франк-Вальтер Штайнмайер и Ангела Меркель. Фото: Sean Gallup/Getty Images

Глава ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вручил бывшему канцлеру Ангеле Меркель большой крест в специальном исполнении ордена "За заслуги перед Федеративной республикой Германия", передает Deutsche Welle.

Сообщается, что награждение экс-канцлера состоялось вчера, 17 апреля, в президентской резиденции - замке Бельвю в Берлине.

Выступая на церемонии, глава государства воздал должное бывшему канцлеру как "непревзойденному политику", которая успешно провела Германию через многие кризисы, пишет издание.

Штайнмайер отметил "необычайно долгий срок пребывания" Меркель на посту канцлера ФРГ и подчеркнул, что она помогла Германии "заново достичь экономического успеха в условиях беспрецедентных вызовов".

"В течение 16 лет вы служили Германии - с амбициями, мудростью, страстью. В течение 16 долгих лет вы работали во имя свободы и демократии, во имя нашей страны и благополучия ее народа. Неустанно и иногда на пределе своих физических сил", - цитирует издание федерального президента Германии.

В завершение он добавил, что за время пребывания Меркель на посту канцлера случилось немало кризисов и ЧС, и немногие страны пережили этот этап так же хорошо, как ФРГ.

Высшая награда Германии

Как пишет DW, ссылаясь на информацию от канцелярии президента ФРГ, орден "За заслуги перед Федеративной республикой Германия" с 1951 года "вручается немцам, а также иностранцам, за достижения в политической, экономической, социальной или интеллектуальной сфере".

При этом орден не подразумевает какое-либо финансовое вознаграждение.

Отмечается, что орден "За заслуги" в разное время получили более 260 тыс. человек, однако Ангела Меркель стала лишь третьим политиком, удостоенным Большого креста в специальном исполнении. Ранее эту награду вручили первому канцлеру послевоенной Западной Германии Конраду Аденауэру в 1954 году, а также Гельмуту Колю, который руководил объединением Германии.

Особая степень Большого креста - высшая степень ордена "За заслуги перед Федеративной республикой Германия" вручается иностранным высокопоставленным лицам и президентам ФРГ.

Биография Ангелы Меркель

Как сообщает ТАСС, Ангела Меркель родилась 17 июля 1954 года в Гамбурге.

Окончила школу с золотой медалью, обучалась на физическом факультете Лейпцигского университета, после чего работала в Берлинском институте физической химии Академии наук ГДР. Защитила диссертацию по квантовой химии, имеет степень доктора естественных наук. В 1989 году Меркель вступила в партию "Демократический прорыв", после самороспуска которой присоединилась к партии Христианско-демократический союз (ХДС) ГДР.

В 1990 году, после объединения Германии, по итогам первых общегерманских выборов стала депутатом бундестага от ХДС.

Ангела Меркель - одна из немногих выходцев из бывшей ГДР, которые довольно быстро сумели сделать политическую карьеру в единой Германии, отмечает издание.

В разные годы Меркель занимала посты министра по делам женщин и молодежи, министра по делам окружающей среды, охраны природы и безопасности ядерных реакторов, заместителя председателя ХДС, генсека ХДС. Она также стала первой женщиной в истории ХСД, возглавившей партию.

22 ноября 2005 года Бундестаг избрал Ангелу Меркель федеральным канцлером ФРГ. Меркель стала восьмым канцлером в послевоенной истории Германии, первой женщиной, занявшей эту должность, а также самым молодым главой правительства.

Переизбиралась по итогам выборов в 2009, 2013 и 2018 году (в 2013 году за нее проголосовало рекордное количество депутатов - 462 из 631; достаточно было 316).

Пост канцлера Меркель покинула в конце 2021 года. Для церемонии прощания Меркель выбрала песню в стиле панк-рока. Отметим, что после ухода с поста канцлера Меркель предложили должность в ООН, но она от нее отказалась.

Экс-канцлер Германии замужем за профессором химии Йоахимом Зауэром. Своих детей у Ангелы Меркель нет, Йоахим Зауэр имеет двух сыновей от первого брака.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2017167-eks-kantsleru-angele-merkel-vruchili-vysshuyu-nagradu-germanii/