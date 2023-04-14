Трамп 8 часов давал показания в офисе генпрокурора Нью-Йорка

Дональд Трамп. Фото: James Devaney / GC Images / Getty Images

Бывший президент США Дональд Трамп провел в офисе генерального прокурора Нью-Йорка около восьми часов для дачи показаний по обвинению в мошенничестве, передает NBCNews.

Дональд Трамп прибыл в офис генпрокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс примерно в 09:30, а уехала его машина после 18:00.

Представитель офиса генерального прокурора заявил, что Трамп говорил много, а Джеймс присутствовала на показаниях лишь некоторое время.

Однако, как пишет издание, неясно, какие вопросы задавались экс-президенту США.

Позже Трамп в ночном сообщении в своей соцсети Truth Social назвал показания "еще одним несправедливым и нелепым преследованием 45-го президента Соединенных Штатов". Он также опубликовал информацию о различных расследованиях в отношении него, назвав их "вмешательством в выборы".

При этом адвокат Трампа Алина Хабба в своем заявлении в четверг утром сообщила, что политик "не только готов, но и стремится дать показания" перед генеральным прокурором.

"Он по-прежнему тверд в своей позиции, что ему нечего скрывать, и с нетерпением ждет возможности рассказать генеральному прокурору об огромном успехе своей многомиллиардной компании", – сказала она.

Дело Дональда Трампа

Дональд Трамп стал первым в истории президентом Соединенных Штатов, против которого судом было официально открыто уголовное дело. В конце марта в пользу данного решения проголосовало Большое жюри присяжных Манхэттена.

Стало известно, что одно из нескольких расследований против Трампа касается выплаты денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниэлс. Согласно материалам дела, перед выборами 2016 года Трамп через адвоката выплатил Дэниэлс 130 тысяч долларов, чтобы она молчала о сексе с ним десятью годами ранее.

Сама по себе эта выплата незаконной не была, но Трамп и его адвокат оформили ее как плату первого второму за юридические услуги, а это в штате Нью-Йорк считается фальсификацией отчетности и наказуемо в уголовном порядке. Адвокат Майкл Коэн в 2018 году получил за это три года тюрьмы, но Трампу, занимавшему тогда пост президента, официальных обвинений не предъявляли.

В начале апреля Трампа взяли под стражу. Он прибыл в офис окружного прокурора Манхэттена в Нью-Йорке. В суде ему предъявили обвинения по 34 пунктам, свою вину бывший президент США не признал.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2016801-tramp-8-chasov-daval-pokazaniya-v-ofise-genprokurora-nyu-yorka/