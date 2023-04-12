Межконтинентальная ракета России поразила условную цель в Казахстане

Ракета. Иллюстративное фото: pixabay.com

Россия испытала межконтинентальную баллистическую ракету, которая поразила условную цель на полигоне в Казахстане, передает официальный Telegram-канал Минобороны РФ.

Испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты был произведен с полигона Капустин Яр в Астраханской области.

"11 апреля 2023 года с государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр в Астраханской области боевым расчетом ракетных войск стратегического назначения проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса", – говорится в сообщении Минобороны России.

По данным ведомства, целью пуска было испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Учебная боевая часть МБР с точностью поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

Отмечается, что данное испытание позволило подтвердить правильность схемно-конструктивных и технических решений, применяемых при разработке новых ракетных комплексов стратегического назначения.

Добавим, что, согласно информации на сайте Британской энциклопедии, межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) – это баллистическая ракета с ядерным вооружением наземного базирования с дальностью полета более 5600 км. Только США, Россия, Китай имеют ракеты наземного базирования такой дальности.

Первые межконтинентальные баллистические ракеты были развернуты Советским Союзом в 1958 году; Соединенные Штаты последовали за ним в следующем году, а Китай – примерно через 20 лет. А баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) с дальностью действия, сравнимой с межконтинентальными баллистическими ракетами, есть в США, Великобритании, России, Китае и Франции.

Сары-Шаган, согласно информации на сайте Казахстанской энциклопедии, – это военный полигон в Казахстане. Он расположен к северо-западу и западу от озера Балхаш в пустыне Бетпак-Дала на территориях Карагандинской и Жамбылской областей. Арендован Министерством обороны РФ.

На территории полигона имеется действующий военный аэродром "Камбала" и несколько заброшенных грунтовых аэродромов. Через полигон также проходит автомобильная дорога Екатеринбург – Алматы.

Добавим также, что Северная Корея в прошлом месяце не менее двух раз провела запуски баллистических ракет в сторону Японского моря.

Один из запусков был произведен за несколько часов до начала исторической встречи между лидерами Южной Кореи и Японии – это первый подобный визит южнокорейского лидера за последние 12 лет. Соседи КНДР назвали эти ракетные пуски угрозой миру в регионе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2016476-mezhkontinentalnaya-raketa-rossii-porazila-uslovnuyu-tsel-v-kazahstane/