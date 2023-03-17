Airport Haber: Турция запретила заправку и обслуживание самолетов из России и Беларуси

Самолет. Иллюстративное фото: pixabay.com

Турецкое издание Airport Haber, ссылаясь на решение Министерства таможни и торговли страны, сообщило, что Турция запретила заправку и техобслуживание самолетов из России и Беларуси.

Согласно принятому ведомством решению, с 14 марта прекращено оказание различных услуг самолетам, произведенным в США и находящимся под российско-белорусским контролем, пишет издание.

Отмечается, что запрет действует на частные, грузовые, коммерческие и чартерные рейсы, а также на самолеты, произведенные в любой другой стране и содержащие более 25% комплектующих американского производства, если они направляются в Россию и Беларусь.

Решение принято в соответствии с письмом Управления промышленности и безопасности об экспортной практике Министерства торговли США, говорится в материале.

Судя по таблице, в список попали самолеты авиакомпаний "Аэрофлот", "Россия", Pegas Fly, Azur Air, Utair, "Ямал", "Белавиа", S7 Airlines и Mahan Air.

На ситуацию уже отреагировали в Ассоциации туроператоров России.

На сайте АТОР сообщается, что турецкие власти пока официально не подтвердили информацию о запрете. Однако, если это правда, под запрет попадают лишь 30 самолетов шести российских авиакомпаний.

В ассоциации подчеркнули, что речь не идет обо всех самолетах Boeing и Airbus, следующих из России.

"Под данный запрет попали в основном узкофюзеляжные самолеты, имеющие минимальное влияние на летнюю полетную программу на турецкие курорты", - говорится в сообщении.

Российские авиационные власти пока не комментируют сложившуюся ситуацию, отмечается в сообщении АТОР. Однако в российских авиакомпаниях уже сообщили, что не планируют пересматривать свои программы полетов.

"Туроператоры, работающие по Турции, пока свои программы на лето в эту страну не пересматривают. Их эксперты еще раз подчеркивают: исходя из самого списка самолетов, туроператорскую перевозку он затрагивает в наименьшей степени.

По большей части (если решение и правда официально принято) оно может повлиять на регулярные рейсы в Стамбул из регионов, но не на летние чартеры", - заключили в АТОР.

Между тем в авиакомпаниях "Аэрофлот" и S7 Airlines РИА Новости сообщили, что полеты в города Турции выполняются по расписанию в штатном режиме.

Издание РБК обратилось за комментариями к представителю Росавиации и направило запрос в турецкую топливную компанию Petrol Ofisi Group. Она принадлежит швейцарско-нидерландской Vitol Group, специализирующейся на торговле нефтью и нефтепродуктами. Ответа издание пока не получило.

Однако в неназванной авиакомпании журналистам сообщили, что одна из заправочных компаний Турции разослала письмо по электронной почте, что не будет заправлять самолеты российских компаний из перечня Минторга США.

Отметим, еще в конце января The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, сообщала, что власти США оказывают давление на Турцию, чтобы она запретила российским авиакомпаниям летать самолетами американского производства в страну и из нее.

"Высокопоставленные американские чиновники предупредили, что турецким гражданам грозит тюремное заключение, штрафы, потеря экспортных привилегий и другие меры, если они будут предоставлять такие услуги, как дозаправка и запасные части для самолетов американского производства, летающих в Россию и Беларусь и из них в нарушение экспортных правил", - говорится в материале издания.

При этом в МИДе Турции давать комментарий изданию отказались. В Минторговли США также не стали давать подробные разъяснения, однако подтвердили, что Управление по контролю за экспортом предупредило зарубежные авиационные компании о соблюдении правил экспортного контроля США по обслуживанию российских, белорусских и иранских коммерческих самолетов.

Напомним, еще в феврале прошлого года США ввели запрет на использование самолетов американского производства российскими компаниями. В начале марта прошлого года Boeing остановил обслуживание российских авиакомпаний, а позже стало известно, что из-за санкций Евросоюза российским авиаперевозчиками запретили использовать и суда компании Airbus.

Несмотря на это, российские перевозчики продолжают пользоваться самолетами этих компаний, пишет WSJ.

По данным авиационной аналитической компании Cirium, с 1 октября 2022 года российские и белорусские авиакомпании выполнили более 2100 рейсов на самолетах американского производства, включая Boeing 777, 757 и 737, в Турцию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2013243-airport-haber-turtsiya-zapretila-zapravku-i-obsluzhivanie-samoletov-iz-rossii-i-belarusi/