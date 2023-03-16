Власти Ирана арестовали свыше 100 человек по подозрению в массовом отравлении детей газом

Больница. Иллюстративное фото: kdshutterman / Getty Images

В Иране арестовали свыше 100 человек, подозреваемых в массовом отравлении детей по всей стране. Отмечается, что подавляющая часть пострадавших являются девочками, передает Sky News.

Представитель полиции генерал Саид Монтазеролмехди в комментарии иранским СМИ заявил о 110 арестованных. Их подозревают в причастности к организации массовых отравлений в стране.

Кроме того, иранской полицией было конфисковано тысячи самодельных "зловонных бомб". Это, по их мнению, указывает на то, что некоторые из организаторов нападений просто подражали настоящим организаторам атак.

Ранее мы писали, что более пяти тысяч детей в 25 провинциях Ирана стали жертвами массовых отравлений. Наибольшая часть отравившихся – девочки.

Массовые отравления детей в Иране

Первые случаи массового отравления были зарегистрированы, как пишет телеканал, еще в ноябре прошлого года в провинции Кум, расположенной в 125 км к юго-западу от Тегерана. Там 18 студентов местной консерватории Нур Язданшахр попали в больницу после атаки с применением отравляющего газа.

Провинция Кум в Иране. Скриншот: Google Maps

Одна из госпитализированных студенток рассказала информационному агентству ISNA, что временно перестала чувствовать ноги, другие пожаловались на то, что с трудом могли дышать. После инцидента некоторые из родителей из страха отказались отправлять своих детей в школу.

После этого случаи массового отравления детей стали фиксировать в других останах (провинциях), а также в столице Тегеране. Нападению подверглась также школа для мальчиков.

С начала марта число таких нападений резко возросло. И к 6 марта об отравлениях сообщили 23 остана из 31, включая Тегеран. О нападениях сообщили сотни школ по всему Ирану.

Власти отмечают, что подавляющее количество пострадавших в атаках – девочки. И хотя до сих пор точная причина загадочных нападений не выяснена, некоторые выдвигают версию о том, чтобы не допустить девочек к обучению. Потому что в соседнем Афганистане талибы (запрещенная организация в Казахстане и ряде стран) делали то же самое, чтобы не дать девочкам и девушкам получать образование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2013146-vlasti-irana-arestovali-svyshe-100-chelovek-po-podozreniyu-v-massovom-otravlenii-detey-gazom/