Грузия назвала отказ в статусе кандидата в ЕС несправедливым

Ираклий Гарибашвили. Фото: gov.ge

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал несправедливым отказ Еврокомиссии предоставить их стране статус кандидата в Евросоюз, передает Sputnik Грузия.

На прошлой неделе в пятницу, 17 июня, ЕК рекомендовала предоставить статус кандидата в ЕС Украине и Молдове и отказала Грузии, посоветовав пока выполнить необходимые условия.

"Это несправедливо… Если сравнить работу Грузии, наши реформы, все, если посмотреть заслуженно, то Грузия должна быть страной, которой должен был быть предоставлен этот статус. Почему? Потому что у нас есть очень конкретные результаты. Наша страна проделала очень конкретную работу", – заявил премьер-министр Грузии.

По словам Гарибашвили, в ЕК рекомендовали предоставить статус кандидата в ЕС Украине из-за войны на ее территории, а Молдове могут предоставить этот статус, поскольку страна "тоже в очень сложной ситуации, вопросы экономической безопасности лежат на поверхности".

Ранее Гарибашвили заявлял, что страна заслужила статус кандидата на вступление в ЕС. И правящая партия сделала все, что для этого требуется.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975124-gruziya-nazvala-otkaz-v-statuse-kandidata-v-es-nespravedlivym/