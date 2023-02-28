Путин приостановил участие России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях

Владимир Путин. Фото: Peter Muhly - WPA Pool/Getty Images

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации.

"Российская Федерация приостанавливает действие Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, подписанного в городе Праге 8 апреля 2010 года", - говорится в тексте документа.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин в своем послании заявил, что Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях, но не выходит из него.

В тот же день российский лидер заявил о готовности России провести ядерные испытания, если первыми их проведут США – также он заявил о разработке в США новых типов ядерных боеприпасов.

На следующий день, 22 февраля, стало известно о том, что Госдума одобрила приостановку Договора о стратегических наступательных вооружениях.

Согласно информации Британской энциклопедии, договор СНВ (на англ. START) – договор по контролю над вооружениями между Соединенными Штатами и Советским Союзом (и, позднее, Россией), целью которого было сокращение арсеналов ядерных боеголовок этих двух стран, а также ракет и бомбардировщиков, способных доставить такое оружие. До текущего момента РФ была участницей СНВ III (New START), который был подписан в 2010 году президентами Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым. Он вступил в силу 5 февраля 2011 года.

Этот документ был единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Договор ограничил каждую сторону 1550 развернутыми стратегическими боеголовками и до 800 стратегических ядерных средств доставки (развернутых и неразвернутых). Согласно договору, не более 700 из этих средств доставки должны быть развернутыми пусковыми установками баллистических ракет и бомбардировщиками с ядерным оружием; остальные – системами для обучения и испытаний или пусковыми установками без ракет.

Он истекал в феврале 2021, однако был продлен. По данным ТАСС, соглашение между Россией и США о продлении ДСНВ вступило в силу 3 февраля 2021 года. Тогда срок действия договора продлили до февраля 2026 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2011228-putin-priostanovil-uchastie-rossii-v-dogovore-o-strategicheskih-nastupatelnyh-vooruzheniyah/