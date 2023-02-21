Путин: Россия приостанавливает участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях

Владимир Путин. Фото: Contributor/Getty Image

Президент РФ Владимир Путин в своем послании заявил, что Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях, но не выходит из него, передает корреспондент NUR.KZ.

"Ситуация в мире после 1945 года изменилась. Сформировались и развиваются новые центры развития и влияния, это естественный процесс, который нельзя игнорировать, но недопустимым является то, что США стали перекраивать мироустройство именно только под себя. Исключительно только в своих собственных эгоистических интересах.

Теперь через представителей НАТО по сути выдвигают ультиматум – вы, Россия, выполняйте все, о чем договорились, в том числе договор об СНВ (прим.авт. – стратегических наступательных вооружениях), а мы будем вести себя, как заблагорассудится.

Мол, нет никакой связи между проблематикой СНВ и конфликтом на Украине, другими враждебными действиями запада в отношении нашей страны, как и нет громогласных заявлений, что они хотят нанести нам стратегическое поражение. Это или верх лицемерия, или верх глупости, но идиотами их не назовешь, они все-таки не глупые люди. Нам стратегическое поражение хотят нанести и лезут на наши ядерные объекты

В этой связи вынужден заявить о том, что Россия приостанавливает участие в договоре об СНВ. Повторю, не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие", – заявил Путин.

Напомним, Владимир Путин в своем послании сегодня заявил о готовности России провести ядерные испытания, если первыми их проведет США – также он заявил о разработке в США новых типов ядерных боеприпасов.

Согласно информации Британской энциклопедии, договор СНВ (на англ. START) – договор по контролю над вооружениями между Соединенными Штатами и Советским Союзом (и, позднее, Россией), целью которого было сокращение арсеналов ядерных боеголовок этих двух стран, а также ракет и бомбардировщиков, способных доставить такое оружие.

До текущего момента РФ была участницей СНВ III (New START), который был подписан в 2010 году президентами Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым. Он вступил в силу 5 февраля 2011 года. Этот документ был единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений.

Договор ограничил каждую сторону 1550 развернутыми стратегическими боеголовками и до 800 стратегических ядерных средств доставки (развернутых и неразвернутых). Согласно договору, не более 700 из этих средств доставки должны быть развернутыми пусковыми установками баллистических ракет и бомбардировщиками с ядерным оружием; остальные – системами для обучения и испытаний или пусковыми установками без ракет.

Он истекал в феврале 2021, однако был продлен. По данным ТАСС, соглашение между Россией и США о продлении ДСНВ вступило в силу 3 февраля 2021 года. Тогда срок действия договора продлили до февраля 2026 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2010281-putin-rossiya-priostanavlivaet-uchastie-v-dogovore-o-strategicheskih-nastupatelnyh-vooruzheniyah/