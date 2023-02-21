Путин о ядерных испытаниях: Если США проведут, то и мы проведем

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в своем послании сегодня заявил о готовности России провести ядерные испытания, если первыми их проведет США – также он заявил о разработке в США новых типов ядерных боеприпасов, передает корреспондент NUR.KZ.

"Не нужно пытаться вновь всем врать, строить из себя поборников мира и разрядки, мы же знаем всю подноготную, знаем, что истекают гарантийные сроки годности к боевому применению отдельных видов ядерных боеприпасов США.

В этой связи некоторые деятели в Вашингтоне, нам это доподлинно известно, задумываются о возможности натуральных испытаний своего ядерного оружия, в том числе с учетом того, что в США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов. Такая информация есть.

В это ситуации Министерство обороны России и Росатом должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия. Первыми мы, разумеется, это делать не будем, но, если США проведут испытания, то и мы проведем", – заявил Путин.

Также он заявил, что Россия приостанавливает свое участие в договоре об СНВ – это двусторонний договор между Россией и США о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.

В настоящее время в мире существует 9 стран, обладающих ядерным оружием, – Россия, Соединенные Штаты, Китай, Франция, Великобритания, Пакистан, Индия, Израиль и Северная Корея, говорится на сайте Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN).

У России больше всего подтвержденного ядерного оружия – 5 997 ядерных боеголовок. За ней следуют Соединенные Штаты с 5 428 ядерными боеприпасами, размещенными в США и еще в нескольких странах. Общее количество ядерных боеголовок, принадлежащих только этим двум странам, составляет 90% ядерного оружия в мире.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2010282-putin-o-yadernyh-ispytaniyah-esli-ssha-provedut-to-i-my-provedem/