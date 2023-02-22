Госдума России одобрила приостановку Договора о стратегических наступательных вооружениях

Заседание Госдумы. Фото: duma.gov.ru

Госдума приняла внесенный президентом Владимиром Путиным закон, приостанавливающий участие России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III).

Теперь закон должен одобрить Совет Федерации, который соберется на внеплановое заседание позже в среду.

Путин внес законопроект накануне вечером - после того, как объявил о намерении России приостановить участие в Договоре в ходе послания Федеральному собранию.

Как объяснил Путин, "в нынешних условиях" Россия не может допускать западных экспертов на свои оборонные объекты, а также обвинил США в том, что они не дают российским экспертам инспектировать свои.

При этом, подчеркнул Путин, Россия не выходит из СНВ, "а именно приостанавливает свое участие".

Через несколько часов после выступления Путина российский МИД выпустил разъяснение, согласно которому Москва обещает соблюдать количественные ограничения в рамках СНВ, а также продолжать уведомлять США о пусках баллистических ракет.

Однако это обещание, во-первых, не является обязательным, поскольку прозвучало после официального объявления о приостановке участия в договоре, а во-вторых, это очень небольшая часть всех положений соглашения.

"Приостановка участия России в ДСНВ означает, что между Москвой и Вашингтоном прекратится обмен данными о ядерном оружии, контакты в рамках государственных институтов, не возобновятся инспекции, прекратится работа Двусторонней консультативной комиссии (ДКК)", - объяснял Би-би-си военный эксперт Александр Ермаков.

Договор СНВ

Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III) был подписан между США и Россией в 2010 году, в 2021 году он был продлен на пять лет - до 2026 года.

Документ предусматривает ограничение для России и США числа ядерных боеголовок, межконтинентальных баллистических ракет и бомбардировщиков, прекращая таким образом бесконтрольную гонку вооружений.

СНВ-III оставался едва ли не последним большим российско-американским соглашением о контроле над вооружениями, которое продолжало действовать. В 2019 году США и Россия разорвали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В 2020-2021 гг. США и Россия вышли из Договора по открытому небу, который разрешал свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов документа.

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг во вторник заявил, что сожалеет о решении России приостановить участие в Договоре о СНВ и призвал Москву пересмотреть его.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал решение Путина безответственным. Он заявил, что Штаты "готовы в любое время обсудить с Россией вопрос об ограничении стратегических вооружений", и добавил, что в Вашингтоне будут "внимательно наблюдать за тем, что на самом деле делает Россия".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2010420-gosduma-rossii-odobrila-priostanovku-dogovora-o-strategicheskih-nastupatelnyh-vooruzheniyah/