Финляндия заявила о намерении полностью запретить въезд россиянам

Хельсинки, Финляндия. Иллюстративное фото: Pexels

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сообщил, что в правительстве готовятся к введению полного запрета на въезд граждан России, передает РБК со ссылкой на Iltalehti.

Работа по введению запрета стартовала. В ней задействованы сотрудники разных министерств под руководством финского МИДа.

"Сегодня мы решили начать подготовку национального решения о том, как мы можем ограничить или полностью предотвратить этот туристический поток, и это национальное решение может включать новый закон, который будет сделан очень быстро, или интерпретацию существующих правил", - сказал Хаависто.

Он заявил, что Финляндия не намерена быть "транзитной страной" даже для российских граждан с шенгенскими визами.

После объявления Путина о частичной мобилизации в России Латвия заявила, что не будет выдавать визы россиянам, уклоняющимся от мобилизации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989009-finlyandiya-zayavila-o-namerenii-polnostyu-zapretit-vezd-rossiyanam/