Финляндия заявила о намерении полностью запретить въезд россиянам
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Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сообщил, что в правительстве готовятся к введению полного запрета на въезд граждан России, передает РБК со ссылкой на Iltalehti.
Работа по введению запрета стартовала. В ней задействованы сотрудники разных министерств под руководством финского МИДа.
"Сегодня мы решили начать подготовку национального решения о том, как мы можем ограничить или полностью предотвратить этот туристический поток, и это национальное решение может включать новый закон, который будет сделан очень быстро, или интерпретацию существующих правил", - сказал Хаависто.
Он заявил, что Финляндия не намерена быть "транзитной страной" даже для российских граждан с шенгенскими визами.
После объявления Путина о частичной мобилизации в России Латвия заявила, что не будет выдавать визы россиянам, уклоняющимся от мобилизации.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989009-finlyandiya-zayavila-o-namerenii-polnostyu-zapretit-vezd-rossiyanam/