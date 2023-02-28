Лукашенко высказался о ситуации с уйгурами в Китае

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко поделился своим мнением касательно ситуации с уйгурами в Китае. Он заявил, что страны Запада используют борьбу за права человека для вмешательства в дела других стран.

Глава Беларуси побеседовал с представителями китайских СМИ, пишет БЕЛТА.

Он признался, что позитивно оценивает инициативу Китая и его лидера о необходимости глобального мира и считает ее весьма прагматичной.

В ходе беседы Лукашенко высказался о ситуации с уйгурами в КНР.

"Зачастую для грубого вмешательства в дела других государств в качестве повода США и страны Запада используют борьбу за права человека. В случае с Китаем речь идет об уйгурах. Нагнетание ситуации, что там нет прав человека… Вот американцы придут и установят "демократию" уйгурам и помогут с правами человека… Чепуха это все. Только Китай сможет на своей территории всем народам дать право свободно жить и существовать", - заявил президент Беларуси.

По его словам, только КНР своей мощью и политикой может обеспечить нормальное существование этих народов.

"Американцы просто через это хотят влезть и разжечь гражданскую войну. Им надо ослабить Китай. Поэтому они ищут разные пути и точки, на которые они смогут нажимать и управлять отдельными государствами. И не только государствами, а целыми регионами", - заявил Лукашенко.

Президент Беларуси считает, что мир уже изменился и странам нужно начать договариваться, учитывать интересы друг друга.

"Везде надо договариваться. У Японии, Кореи, Китая, России, Индии, других стран есть свои интересы. Даже в развивающейся Африке - у них свои интересы. Крупные страны должны их учитывать, а не проводить политику неоколониализма, как это пытается делать Запад в Африке, я недавно был в Африке и хорошо знаком с этими процессами. Мир должен развиваться только в этом ключе", - считает Лукашенко.

Напомним, что многие правозащитники заявляют о нарушении прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе - речь идет о пытках, принудительном труде и стерилизации уйгурских женщин. В 2021 году правительство Британии запросило доступ к расследованию о геноциде уйгуров в Синьцзяне.

В ответ Китай назвал обвинения Британии в геноциде уйгуров "нелепой ложью века".

В прошлом году Центр международного правосудия Хелены Кеннеди при Университете Шеффилд-Халлам заявил о том, что крупные заводы Китая используют принудительный труд уйгуров из СУАР.

Отметим, что Синьцзян-Уйгурский автономный район, согласно данным Британской энциклопедии, расположен на северо-западе Китая. Самая большая по площади территориально-административная единица КНР. Данный регион имеет границу сразу с 8 государствами, в том числе с Казахстаном.

Сообщается, что коренными жителями этих территорий являются в основном уйгуры, однако в конце 40-х годов прошлого века были предприняты серьезные усилия по интеграции экономики региона в экономику КНР. Эти усилия сопровождались значительным увеличением численности ханьского (китайского) населения.

На текущий момент около 47 процентов населения СУАР составляют уйгуры, 39 процентов - китайцы. Эксперты отмечают, что в регионе существует этническая напряженность между этими народами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2011090-lukashenko-vyskazalsya-o-situatsii-s-uygurami-v-kitae/