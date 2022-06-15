Отчет: Крупные заводы Китая используют принудительный труд уйгуров

Уйгуры в провинции Синьцзян. Фото: Kevin Frayer/Getty Images

Центр международного правосудия Хелены Кеннеди при Университете Шеффилд-Халлам подготовил отчет, в котором утверждается, что в ряде крупных заводов Китая используется принудительный труд, передает Bloomberg.

Семь крупных китайских заводов по производству поливинилхлорида (ПВХ) участвуют в государственных программах принудительного труда. То есть на этих предприятиях не по своей воле работают уйгуры и другие мусульманские меньшинства из Синьцзяна.

При этом рабочие при производстве ПВХ подвергаются чрезвычайно высокому уровню выбросов ртути и СО2. Что, очевидно, очень негативно влияет на их здоровье.

ПВХ используется при изготовлении пластиковых труб и напольных покрытий. А на Синьцзян приходится 10 процентов мирового производства.

С 21 июня в США в силу вступает запрет на импорт товаров из Синьцзяна, так как американские официальные лица считают, что многие товары оттуда произведены полностью или частично с использованием принудительного труда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974235-otchet-krupnye-zavody-kitaya-ispolzuyut-prinuditelnyy-trud-uygurov/