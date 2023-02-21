Генсек НАТО прокомментировал решение России приостановить участие в ДСНВ

Йенс Столтенберг. Фото: John Thys / AFP / Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал решение России приостановить свое участие в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), передает РИА Новости.

В сегодняшнем послании президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях, но не выходит из него.

Столтенберг выразил сожаление в связи с этим решением, а также выразил надежду, что российская сторона пересмотрит его.

"Я сожалею о сегодняшнем решении России приостановить свое участие в ДСНВ... Я призываю Россию пересмотреть решение, соблюдать свои обязательства", – сказал он.

Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен назвал решение России приостановить свое участие в ДСНВ глубоко прискорбным и безответственным, передает NBC News.

"Вы знаете, когда администрация (президента Байдена - прим. ред.) начала свою работу, мы продлили действие нового договора СНВ, потому что это явно отвечало интересам безопасности нашей страны и фактически интересам безопасности России", - заявил Блинкен.

Госсекретарь отметил, что США намерены следить за дальнейшими действиями России.

Напомним, что также сегодня Путин заявил о готовности России провести ядерные испытания, если первыми их проведут США.

По информации издания, договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге, Чехии.

Он заменил Договор об СНВ 1991 года (ДСНВ), а после вступления в силу заменил также Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП).

3 февраля 2021 года Россия и США обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на последующие пять лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2010296-gensek-nato-prokommentiroval-reshenie-rossii-priostanovit-uchastie-v-dsnv/