Алмазбека Атамбаева оправдали по двум уголовным делам (видео)

Алмазбек Атамбаев. Фото: Anadolu Agency/Contributor/Getty Images

Разбирательство по двум уголовным делам в отношении бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева завершилось в Первомайском районном суде Бишкека.

Бывший кыргызский лидер обвинялся в незаконной выдаче паспортов гражданам Турции и злоупотреблении должностным положением при строительстве школы в жилмассиве "Калыс-Ордо", пишет 24.kg.

По информации корреспондентов, выйдя из совещательной комнаты, судья Мирлан Термечиков оправдал Алмазбека Атамбаева по обоим уголовным делам за отсутствием состава преступления.

Отмечается что в отношении экс-главы государства возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, коррупции и легализации преступных доходов.

Напомним, что в октябре 2021 года Верховный суд Кыргызстана отменил решение касательно рассмотрения дела бывшего президента Алмазбека Атамбаева о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974451-almazbeka-atambaeva-opravdali-po-dvum-ugolovnym-delam-video/