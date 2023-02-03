Белый дом опроверг слухи о том, что США предлагали России 20% территории Украины

Уильям Бернс, глава ЦРУ. Фото: Alex Wong / Getty Images

Ранее в СМИ появилась информация о том, что глава ЦРУ предложил украинской стороне отдать России пятую часть территории в обмен на прекращение войны. В Белом доме опровергли эти слухи, передает Newsweek.

Недавно швейцарско-немецкая газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ) со ссылкой на неназванных немецких политиков сообщила, что глава ЦРУ Уильям Бернс в середине января тайно летал в Москву. А прибыл он туда якобы для того, чтобы представить украинской и российской стороне мирный план, который положит конец войне.

Суть этого плана, по данным газеты, заключалась в том, чтобы отдать России одну пятую часть Украины, то есть 20 процентов ее территории. Именно столько, как подсчитали авторы статьи, составляет территория восточной части Донбасса.

И Киев, и Москва, как сообщается, предложение категорически отклонили.

Но заместитель пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Шон Девитт в разговоре с Newsweek опроверг информацию о мирном плане и визите Бернса в Москву. По мнению Девитта, в ЦРУ эту новость тоже опровергнут.

Неназванный сотрудник ЦРУ в свою очередь заявил, что утверждения NZZ являются абсолютно ложными.

А первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сказал журналу, что доклад интересный, но он "не будет комментировать домыслы".

Согласно информации на сайте Carnegie Endowment for International Peace, глава ЦРУ Уильям Бернс, помимо родного английского, владеет русским, арабским и французским языками.

С 1998 по 2001 год был послом в Иордании, с 2001 по 2005 год - помощником госсекретаря по делам Ближнего Востока, а с 2005 по 2008 год являлся послом США в России.

Помимо этого занимал множество других должностей на дипломатической службе. К примеру, был советником по политическим вопросам в посольстве США в Москве, исполняющим обязанности директора и главным замдиректора штаба планирования политики Госдепартамента, специальным помощником президента и старшим директором по делам Ближнего Востока и Южной Азии в Совете национальной безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2007928-smi-ssha-predlagali-rossii-20-territorii-ukrainy-v-obmen-na-prekraschenie-voyny/