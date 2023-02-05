Министр нацбезопасности Туркменистана выбежал из зала после увольнения (видео)

Гурбанмырат Аннаев. Кадр из видео: t.me/anthabar

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов освободил от должности министра нацбезопасности Гурбанмырата Аннаева. После чего в соцсетях появилось видео, как чиновник выбегает из зала, услышав новость, передает Тurkmen.news.

Глава Туркменистана на выездном расширенном заседании Совета безопасности уволил главу Министерства национальной безопасности.

Отмечается, что министр был освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

На распространенном видео можно увидеть, как Гурбанмырат Аннаев, услышав данную новость, буквально выбежал из зала, где проходило заседание.

Как сообщает издание, на его место назначен Назар Атагараев, который покинул пост главы Миграционной службы Туркменистана.

Кроме того, Бердымухамедов уволил главу Верховного суда Гуванчмурата Уссанепесова и его заместителей – Мусамырата Союнова и Оребая Мухаммедова.

Напомним, в январе экс-президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова объявили национальным лидером, а также определили его полномочия.

А действующему президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову присвоили воинское звание генерала армии страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2008072-ministr-natsbezopasnosti-turkmenistana-vybezhal-iz-zala-posle-uvolneniya-video/