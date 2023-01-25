СМИ: США могут дать Украине "Абрамсы", Германия приняла решение предоставить "Леопарды"

Abrams. Фото: Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto via Getty Images

Сразу несколько западных средств массовой информации сообщили со ссылкой на свои источники, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность отправки Украине американских танков M1 Abrams.

Ранее Вашингтон отказывался предоставить Киеву такую технику, однако теперь может передумать, чтобы таким образом подтолкнуть правительство Германии к поставкам ВСУ немецких танков Leopard-2.

О том, что США склоняются к отправке Украине "Абрамсов", сообщают собеседники американской газеты Wall Street Journal. Они не уточняют, сколько именно танков может получить Киев, но их число, по сведениям издания, может быть значительным.

Данные о том, что позиция Вашингтона в отношении отправки своих танков Киеву начинает меняться, подтверждает и Рейтер. Со ссылкой на двух американских чиновников агентство пишет, что о предоставлении ВСУ "Абрамсов" может быть объявлено уже на этой неделе. Впрочем, собеседники Рейтер уточняют, что им неизвестно, было ли принято окончательное решение по этому поводу.

Газета New York Times также сообщает со ссылкой на свои источники, что администрация Байдена "приближается к решению" о поставках Украине американских танков. Один из неназванных американских чиновников сказал изданию Politico, что США могут отправить Киеву около 30 танков Abrams.

В течение последних дней Украина и ее западные союзники пытаются убедить правительство Германии, чтобы оно дало разрешение на поставку Киеву основных боевых танков немецкого производства Leopard-2. Такие машины есть на вооружении не только бундесвера, но и многих европейских государств.

Во вторник вечером журнал Spiegel написал со ссылкой на свои источники, что канцлер Германии Олаф Шольц уже принял решение о поставках Leopard-2 Украине - и Киев может получить по меньшей мере одну танковую роту (то есть около 14 машин). Позже об этом же сообщило агентство Рейтер. Сведения пока не подтверждены официально.

Анализ: Что такое M1 Abrams и почему он годится для украинской армии

Павел Аксенов, корреспондент Би-би-си

M1 Abrams - один из лучших современных основных боевых танков, и уж точно не хуже Leopard-2, которые ждет Украина. Их поставка кажется довольно логичным шагом - "Абрамсов" было выпущено в два с половиной раза больше, чем немецких Leopard-2: 10600 против 3600 единиц (всех модификаций).

Аргументы американских властей, которые ранее говорили, что это сложный в обслуживании и ремонте танк, что он будет потреблять много топлива, а также что его сложно осваивать, можно оспорить.

M1 Abrams - действительно современный танк, на котором установлена одна из самых совершенных (и сложных) систем управления огнем, которая включает и лазерные дальномеры, и приборы ночного видения, и бортовой компьютер, помогающий выбирать цели и наводиться на них. Одна из особенностей "Абрамса" - в качестве двигателя он использует турбину. И она действительно потребляет много топлива.

Но при этом электронику в любом случае никто чинить в поле не будет, это слишком сложно, турбину выбрали в качестве двигателя отчасти из-за ее надежности, а что касается горючего, то ее прожорливость компенсируется неприхотливостью - "Абрамс" можно заправить топливом для реактивных двигателей, бензином, соляркой и даже судовым дизельным топливом.

Такой двигатель увеличивает скорость и маневренность танка, а также гораздо меньше шумит, что тоже важно в условиях боевых действий.

M1 Abrams вооружены сухопутные силы соседней Польши, так что ремонтная база находится не очень далеко от Украины. Это также означает, что логистика снабжения запчастями уже налажена, и организовывать новые пути снабжения не потребуется.

Наконец, ВСУ уже используют танки Т-80, захваченные у российской армии. На них тоже установлена турбина, и украинским танкистам знакомы особенности применения такой техники на войне. Для танкистов освоить "Абрамс" в любом случае вряд ли сильно тяжелее, чем немецкий "Леопард" - оба танка одного поколения, со сложной системой управления огнем, к тому же вооруженные одной пушкой.

Главным минусом "Абрамса" является его большой вес - это один из самых тяжелых в мире танков. Его, вероятно, будет довольно сложно использовать во время распутицы на бездорожье. Но распутица - беда, которая часто мешает использованию и более легких танков советской разработки.

"Рамштайн" без танков

Некоторые страны, в том числе Польша и Финляндия, уже предлагали отдать часть своих "Леопардов" Украине, но для этого требуется согласие Берлина. По данным телекомпании ABC News, которая ссылается на высокопоставленного украинского чиновника, в ходе переговоров на авиабазе "Рамштайн" 12 стран согласились поставить Киеву около 100 танков Leopard-2, как только Берлин разрешит реэкспорт.

Однако участники встречи в "Рамштайне" так и не смогли согласовать поставки Киеву танков. После этого давление на Берлин только усилилось.

По сведениям некоторых западных СМИ, руководство Германии настаивает, что Украина может получить немецкую тяжелую наступательную технику, только если ВСУ получат от США "Абрамсы". Хотя немецкие чиновники опровергали эту информацию, журналисты продолжают писать о связи между "танковыми решениями" Берлина и Вашингтона.

По сведениям СМИ, сомнения Германии связаны с нежеланием допустить эскалацию конфликта, когда страны НАТО рискуют вступить в непосредственное военное противостояние с армией России. При этом Берлин уже поставляет Украине самоходные гаубицы, системы ПВО и бронемашины Marder (последние - вместе с американскими БМП Bradley и французскими легкими танками AMX-10RC).

Пока единственной страной, согласившейся поставить Украине основные боевые танки западного образца, остается Великобритания. Лондон объявил о передаче ВСУ 14 своих танков Challenger-2.

Ранее американские чиновники говорили, что не хотят отправлять "Абрамсы" Украине - но не из опасений обострить конфликт Запада с Россией. Они утверждали, что американские основные боевые танки очень сложны в эксплуатации и требуют большого объема топлива.

"Абрамс" - это очень сложная техника. Они дорого стоят, а учиться с ними обращаться трудно. На них стоит реактивный двигатель - кажется, расход топлива составляет три галлона реактивного топлива на милю [примерно 8,5 литров на км - ред.]. Это не самая простая в обращении система", - цитирует Politico заявление высокопоставленного представителя Пентагона Колина Каля во время его недавнего визита в Киев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2006648-smi-ssha-mogut-dat-ukraine-abramsy-germaniya-prinyala-reshenie-predostavit-leopardy/