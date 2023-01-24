Замминистра обороны Украины подал в отставку после скандала с закупкой продуктов для ВСУ

Здание Минобороны Украины. Фото: instagram.com/ministry_of_defense_ua

Заместитель главы Минобороны Украины Вячеслав Шаповалов на фоне скандала с закупкой продуктов для Вооруженных сил страны решил подать в отставку, передает "Украинская Правда".

В сообщении Минобороны Украины говорится, что Шаповалов отвечал за тыловое обеспечение ВСУ и сам попросил уволить его с должности.

"Вячеслав Шаповалов, который отвечал за тыловое обеспечение ВСУ, попросил уволить его, чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения Вооруженных сил Украины в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания.

Министр обороны поддержал просьбу Шаповалова о его увольнении с должности заместителя", - гласит сообщение ведомства.

В Минобороны Украины заявили, что Шаповалов выполнял свои обязанности с максимальной ответственностью. Он сумел наладить работу в критических условиях войны, когда армия увеличилась в разы, а также реализовать ряд реформ.

Скандал с закупкой продуктов для ВСУ

Несколько дней назад украинское издание Zn.ua со ссылкой на соглашение о закупке продуктов питания МО страны сообщило, что ведомство закупает продукты для военнослужащих, стоимость которых дороже в два-три раза, чем в магазинах Киева.

На новость отреагировали в украинском Минобороны, пишет "Украинская Правда". В ведомстве назвали информацию ложью и манипуляцией, пообещав обратиться в Службу безопасности страны (СБУ). Также там заявили о нулевой толерантности к коррупции.

По данному инциденту в понедельник, 23 января, в Верховной Раде состоялось слушание руководства Минобороны и представителей НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины), ГБР (Госбюро расследований) и СБУ. Было решено ввести закон, который сделает более прозрачными закупки во время военного положения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2006576-zamministra-oborony-ukrainy-podal-v-otstavku-posle-skandala-s-zakupkoy-produktov-dlya-vsu/