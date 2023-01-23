МИД России потребовал от посла Эстонии покинуть страну

Здание МИД России в Москве. Иллюстративное фото: pexels.com

Министерство иностранных дел России вызвало посла Эстонии Маргуса Лайдре и предписало ему покинуть территорию страны до 7 февраля, сообщает ведомство в своем официальном Telegram-канале.

Как сообщили в ведомстве, Россия понижает уровень диппредставителя в двух странах до временного поверенного в делах. Данное решение принято в ответ на требование Эстонии сократить число сотрудников российского посольства.

"23 января в МИД России был вызван посол Эстонии М.Лайдре. Ему заявлен решительный протест в связи с действиями эстонских властей. Послу Эстонской Республики следует покинуть Российскую Федерацию 7 февраля 2023 года", – говорится в сообщении.

Ранее МИД Эстонии сообщил послу России Владимиру Липаеву о необходимости сократить число российских дипломатов до восьми с 1 февраля.

"Эстония считает принцип равноценности очень важным в межгосударственных отношениях с Россией. Учитывая, что персонал посольства России не занимается развитием эстонско-российских отношений в условиях агрессивной войны, мы находим, что нынешний размер представительства России не оправдан", – сказал глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

Отметим, что с 18 августа прошлого года Эстония официально закрыла границы гражданам России с шенгенскими визами, которые были выданы эстонской стороной.

Позже Эстония вместе с Латвией и Литвой призвали запретить на территории стран Евросоюза вещание российских телеканалов: "НТВ Мир", "Рен ТВ" и "Россия 1", а также российских агентств и порталов NewsFront, SouthFront, Katehon, "Фонд стратегической культуры", Fondsk и "ИнфоРос".

В конце сентября эстонский МИД призвал своих граждан воздержаться от поездок в Россию в связи с военными действиями и полностью избегать регионов, граничащих с Украиной. А тех, кто уже находится в РФ, ведомство призывает вернуться домой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2006419-mid-rossii-potreboval-ot-posla-estonii-pokinut-stranu/