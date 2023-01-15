Какая погода ожидается в крупнейших городах Казахстана в воскресенье

Зима. Иллюстративное фото: pexels.com

Какой будет погода в мегаполисах Казахстана в воскресенье, 15 января, рассказали синоптики. Актуальный прогноз опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы сегодня специалисты прогнозируют переменную облачность, осадков не ожидается. Дневная немного потеплеет - температура воздуха составит -8...-10 градусов, при этом накануне в южной столице было холоднее на 3 градуса. Скорость ветра: 0-5 метров в секунду.

В Астане 15 января возможны кратковременные осадки в виде снега. Температура воздуха днем будет в районе -12...-14 градусов. Скорость ветра снизится до 5-10 м/с.

В Шымкенте синоптики обещают погоду без осадков, возможна переменная облачность. Днем температура воздуха ожидается в районе -7...-9 градусов. Скорость ветра в городе составит 3-8 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005371-kakaya-pogoda-ozhidaetsya-v-krupneyshih-gorodah-kazahstana-v-voskresene/