В Кыргызстане прекратили уголовное дело в отношении Аскара Акаева

Аскар Акаев. Фото: КазНУ им. Аль-Фараби

В Кыргызстане прекратили уголовное дело в отношении первого президента страны Аскара Акаева. Подробности прокомментировали в Генпрокуратуре КР.

Дело прекращено за истечением срока давности, сообщили корреспондентам Sputnik Кыргызстан в надзорном ведомстве.

Как пояснили в Генпрокуратуре, в рамках дела о разработке месторождения "Кумтор" бывшему главе страны были предъявлены обвинения в соучастии в злоупотреблении властью и служебным положением, а также в халатности по эпизодам заключения генерального соглашения с компанией "Камеко" в 1992 году и реструктуризации проекта "Кумтор" в 2003-м.

Отмечается, что в 2021 году, спустя 16 лет после изгнания, Акаев вернулся в Кыргызстан, чтобы дать показания по этому делу. В первый раз он прилетал в КР в августе, а второй - в декабре 2021 года.

После Акаев заявлял, что правоохранительные органы Кыргызстана больше не имеют к нему претензий.

В середине января 2022-го президент Садыр Жапаров сообщил, что Аскар Акаев "полностью искупил вину перед народом" за прежние ошибки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2005232-v-kyrgyzstane-prekratili-ugolovnoe-delo-v-otnoshenii-askara-akaeva/