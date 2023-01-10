Пашинян не исключил в будущем размещения миротворцев из ООН в Карабахе

Никол Пашинян. Фото: Alexei Nikolsky\TASS via Getty Images

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции не исключил обращения в Совбез ООН для направления миротворцев организации в Нагорный Карабах, передает РИА Новости.

"Армения не может не продлить мандат (российских миротворцев – прим. ред.), но если она увидит, что процессу что-то угрожает, мы, конечно, в том числе как государство-гарант безопасности Нагорного Карабаха, должны пытаться найти другие меры", – отметил глава армянского правительства.

Пашинян уточнил, что Ереван должен принимать решения, исходя из ситуации. При этом политик указал, что Армении нужно не просто обращение, а принятие Совбезом решения.

Как пишет издание Интерфакс, премьер подчеркнул, что прямо сейчас Армения обратиться к организации не может, так как это будет означать, что они обращаются в СБ ООН против России.

"Одно однозначно – после 2025 года, когда срок деятельности российских миротворцев истечет, мы должны принимать решения, исходящие из ситуации. Возможно, что необходимости в обращении в СБ ООН не будет, но возможно, что будет", – отметил Пашинян.

Ранее Пашинян сообщил, что учения миротворческих контингентов ОДКБ на территории Армении в этом году не состоятся.

Напомним, после конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году Россия ввела в регион около двух тысяч своих миротворцев.

В ноябре 2020 года сообщалось, что в Карабах прибудут 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Также стало известно, что российские миротворцы останутся в регионе на пять лет с автоматическим продлением, если стороны не выступят против.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2004836-pashinyan-ne-isklyuchil-v-buduschem-razmescheniya-mirotvortsev-iz-oon-v-karabahe/