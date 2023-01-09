Около миллиона кур забьют в Японии из-за вспышки птичьего гриппа

Куры. Иллюстративное фото: pexels.com

В японской префектуре Ибараки из-за вспышки птичьего гриппа в понедельник, 9 января, забьют около 930 тысяч кур. При этом за текущий сезон уже уничтожено почти 10 млн птиц, передает The Japan Times.

В Министерстве сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии сообщили, что накануне была обнаружена партия мертвых кур в префектуре Ибараки на ферме в городе Широсато. Проведенные исследования выявили в их телах наличие высокопатогенного штамма птичьего гриппа. Это уже 56 случай в стране с начала сезона.

Кроме того, по данным ведомства, предыдущий антирекорд был зафиксирован в период с ноября 2020 года по март 2021 года, тогда властям пришлось уничтожить 9,87 млн птиц. В текущем сезоне, который еще не завершен, уже забито 9,98 млн кур.

Считается, что последний всплеск птичьего гриппа в Японии был вызван перелетными птицами.

Ранее в декабре в Казахстане на озере Караколь в Мангистауской области были обнаружены туши мертвых лебедей. Чуть позже стало известно, что пробы материалов, отобранные у погибших птиц, дали положительный результат на птичий грипп.

В Комитете ветеринарного контроля и надзора РК сообщили, что выделено более 18 тыс. доз вакцин, чтобы предотвратить распространение инфекции. Задействованы специалисты Республиканского противоэпизоотического отряда.

При этом отмечается, что среди домашних пернатых признаков болезни не наблюдается.

А в начале января на птицеферме на западе Чехии приняли решение уничтожить 742 тысяч кур из-за птичьего гриппа. Как сообщил представитель Главного ветеринарного управления Чехии Петра Майе, это составляет 15% от всего количества кур, имеющихся в хозяйствах республики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2004679-okolo-milliona-kur-zabyut-v-yaponii-iz-za-vspyshki-ptichego-grippa/