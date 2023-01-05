Почти 750 тысяч кур уничтожат в Чехии из-за вспышки птичьего гриппа

Курица и петухи. Иллюстративное фото: pixabay.com

На птицеферме на западе Чехии из-за птичьего гриппа будут уничтожены все куры – это 15 процентов от всех кур-несушек в стране, передает РИА Новости, ссылаясь на комментарий представителя Главного ветеринарного управления Чехии Петра Майе.

Сообщается, что ветеринары приняли решение об уничтожении 742 тысяч кур на птицеферме в поселке Брод-над-Тихоу в Таховском районе на западе Чехии из-за вспышки птичьего гриппа.

"Поначалу мы предполагали отбраковать для уничтожения 120 тысяч кур в половине одного из трех отделений на данной ферме. Но потом зараженные птицы были обнаружены во второй половине этого отделения, а вчера они нашлись и в других отделениях. Так что принято решение уничтожить все 742 тысячи кур-несушек. Это составляет 15% от всего количества кур, имеющихся в хозяйствах республики", – сказал Петр Майер.

По его словам, пока трудно сказать, как долго продлится процедура уничтожения зараженных птиц. Помимо сотрудников фермы в ней примут участие представители пожарной охраны и ветеринары.

Глава Минсельхоза Чехии Зденек Некула написал в среду в Twitter, что cитуация находится под контролем.

В хозяйствах республики, как сообщил Майер, появляются новые очаги заболевания птичьим гриппом. Последний из них был обнаружен во вторник в одном на одной из ферм в районе Угерске-Градиште (на юго-востоке страны).

По данным Чешско-Моравского союза птицеводов, в коммерческих хозяйствах республики насчитывается около пяти миллионов кур-несушек.

С 14 декабря в Чехии запрещен выгул домашней птицы во избежание ее контактов с дикими сородичами.

Добавим, что, по данным из медицинского справочника MSD, птичий грипп вызывается штаммами гриппа типа А, которые обычно поражают только диких и домашних птиц (и иногда свиней).

Инфекции, вызываемые этими штаммами, недавно были диагностированы у людей. Передача вируса от человека к человеку ограничена, большинство случаев заражения вызваны животными, как правило, домашней птицей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2004189-pochti-750-tysyach-kur-unichtozhat-v-chehii-iz-za-vspyshki-ptichego-grippa/