В Украине назвали сумму ущерба, нанесенного с начала войны

Денис Шмыгаль. Фото: twitter.com/Denys_Shmyhal

С начала войны 24 февраля сумма ущерба, нанесенного Украине, достигла более 700 миллиардов долларов. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, передает РБК.

Актуальные данные о нанесенном Украине ущербе были озвучены Шмыгалем на заседании правительства.

"Совместно с Всемирным банком планируем провести очередную верификацию потребностей Украины на скорейшее восстановление. Напомню, что имеем такую фиксацию на начало июня. Тогда цифра составляла 350 млрд долларов нанесенного ущерба. Учитывая последние атаки на нашу инфраструктуру, сегодня эта сумма составляет более 700 млрд долларов", - рассказал Шмыгаль.

Напомним, в конце ноября прошлого года президент Владимир Зеленский в видеообращении к Генеральной ассамблее Международного бюро выставок назвал сумму, которая необходима для восстановления Украины после войны.

Согласно информации на портале правительства Украины, Денис Шмыгаль занимает должность премьер-министра страны с 4 марта 2020 года. До этого с 4 февраля 2020 года он был вице-премьер-министром, а также министром развития общин и территорий Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2004073-v-ukraine-nazvali-summu-uscherba-nanesennogo-s-nachala-voyny/