Экс-генерал НАТО спрогнозировал, когда наступит перемирие в войне в Украине

Ганс-Лотар Домрезе. Фото: Patrick Hertzog / AFP / Getty Images

Бывший генерал Бундесвера и НАТО Ганс-Лотар Домрезе предположил, что в течение 2023 года ожидается возможное прекращение огня в Украине, передает "Европейская Правда".

"Я ожидаю перемирия в начале лета, когда об этом скажут обе стороны: "Теперь это больше не имеет смысла". Прекращение огня наступит где-то в 2023 году", - заявил Домрезе в интервью газетам медиагруппы Funke.

Он предположил, что момент для переговоров о прекращении огня настанет примерно между февралем и маем. Тогда стороны конфликта поймут, что никуда не двигаются. Но это не будет означать мир на длительное время.

"Перемирие означает: "Мы прекращаем стрелять". Переговоры, вероятно, займут много времени, вам нужен посредник: возможно, генеральный секретарь ООН Гутерриш, президент Турции Эрдоган или премьер-министр Индии Моди - хотя никто на самом деле не навязывает себя", - отметил Домрезе.

Одним из возможных решений конфликта Домрезе назвал отказ Зеленского от требования немедленной реинтеграции Крыма в состав Украины. При этом, по его словам, в этом случае можно было бы договориться о переходном периоде.

Организация Североатлантического договора (НАТО), как пишет Британская энциклопедия, - военный альянс, созданный в 1949 году. В настоящее время членами НАТО являются 30 стран: Албания, Бельгия, Болгария, Канада, Хорватия, Чешская Республика, Дания, Эстония, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Черногория, Нидерланды, Северная Македония, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Турция, Великобритания и США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2003960-eks-general-nato-sprognoziroval-kogda-nastupit-peremirie-v-voyne-v-ukraine/