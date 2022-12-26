Карл III. Фото: Paul Ellis / Getty Images

Король Великобритании Карл III записал свое первое рождественское обращение к нации после восхождения на престол. Обращение опубликовано на официальном YouTube-канале королевской семьи.

Рождественское обращение Карла III было записано в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка - там покоятся королева Елизавета II и ее супруг.

Король в ходе обращения почтил память своей матери, королевы Елизаветы II, и своего отца Филиппа. Он поблагодарил всех, кто выразил сочувствие ему и его близким после кончины королевы.

"Рождество - особенно трогательное время для всех нас, потерявших близких. Мы чувствуем их отсутствие в каждую знакомую смену времени года и вспоминаем их в каждой заветной традиции", – сказал Карл III.

В своей речи монарх обратил внимание на тот факт, что наступили тяжелые времена: многие британцы, по его словам, делают все возможное, что оплатить счета и прокормить свои семьи.

"В это время большой тревоги и лишений - будь то у тех людей в мире, кто сталкивается с конфликтами, голодом или природными бедствиями, будь то у тех в нашей стране, кто ищет способы оплатить свои счета или накормить и согреть свои семьи, - это проявляется в человечности людей во всех частях Великобритании и в странах содружества, которые со столь большой готовностью откликаются на бедственное положение других", – заявил Карл III.

Он отдал дань уважения военным и медикам, а также благотворительным организациям и людям, которые жертвуют средства и еду нуждающимся.

"Рождество, конечно, является христианским праздником, но силу света, преодолевающего тьму, приветствуют вне рамок веры. Поэтому, какой веры бы вы ни были, даже если вы не относите себя ни к одной, в этом животворящем свете и истинном смирении нашего служения другим, я верю, мы сможем найти надежду для будущего", – сказал король.

Напомним, Карл III (ранее принц Чарльз) стал королем Соединенного королевства после смерти Елизаветы II в сентябре текущего года. Церемония его коронации состоится 6 мая 2023 года.

Супруга короля Камилла получила титул королевы-консорта. Старший сын Карла III Уильям и его супруга ранее носили титулы герцога и герцогини Кэмбриджских, а после смерти Елизаветы II стали принцем и принцессой Уэльскими.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2002986-karl-iii-zapisal-pervoe-rozhdestvenskoe-obraschenie-k-natsii/